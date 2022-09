Eutanásia: partidos vão corrigir lacuna sobre seguros

A aprovação dos projetos sobre a eutanásia gozou de uma margem muito confortável, mas a lei não está fechada. Na fase de especialidade existirá um quase consenso relativo a uma das questões mais polémicas: a necessidade de acautelar que as situações de eutanásia não são equiparadas às de suicídio, de forma a serem cobertas pelo pagamento de seguros de vida.

Como o “Público” noticiou ontem, nenhum dos projetos aprovados faz referência a esta questão. Mas a versão final da lei deverá corrigir a lacuna. Ao Expresso, PS, Bloco de Esquerda, PAN e IL assumem esse compromisso. “Será acautelada uma não equiparação entre quem abrevia a morte, numa situação de doença fatal e incurável com ajuda de profissionais de saúde, e o suicídio, para determinados efeitos legais”, confirma Maria Antónia Almeida Santos, do PS. É a mesma garantia dada pelo bloquista Pedro Filipe Soares, que confirma que o objetivo será que a “escolha da morte assistida não afete o pagamento dos seguros de vida”. Também André Silva, do PAN, defende que essa questão tem que ser salvaguardada, afirmando ainda esperar que um dos aspetos do projeto de lei — que prevê que “a causa de morte seja a doença em causa e não o suicídio” — possa ser acolhido. Para o deputado do IL, devem ser ouvidos os profissionais de seguros. “Só assim serão consideradas as várias perspetivas sobre a questão e se assegura a solidez da legislação a aprovar”, afirma João Cotrim de Figueiredo.

