Eutanásia complica calendário de Marcelo: cenários do que o Presidente pode fazer

Marcelo Rebelo de Sousa avisou que só falará sobre eutanásia “no fim do fim do processo”, e a sua decisão sobre o que fazer à legalização da morte assistida, que esta semana foi aprovada no Parlamento por uma vantagem de 41 deputados, continua a ser uma charada, entre veto político, recurso ao Tribunal Constitucional (TC) e cálculos de calendário com os olhos nas presidenciais de janeiro.

Dividido entre convicções pessoais (como católico, o Presidente da República é contra a eutanásia), argumentos políticos (o chumbo do Conselho de Ética para as Ciências da Vida e o facto de a eutanásia não ter constado do programa eleitoral dos maiores partidos nas legislativas) e cálculos eleitorais (a última coisa que lhe convém em vésperas de se recandidatar é fraturar em excesso o eleitorado), o Presidente tenta ganhar tempo e espera para ver que impacto ainda terá na sociedade a proposta de referendo que 60 mil subscritores estão prestes a entregar no Parlamento.

Com Mariana Lima Cunha

