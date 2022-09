Estudo. Rio foi às urnas com muito menos popularidade que Passos

Nas eleições legislativas de outubro, Rui Rio não era apenas mais impopular do que António Costa — com a maior distância das últimas duas décadas entre líder da oposição e primeiro-ministro, uma diferença de 5,8 para 3,8, numa escala de 0 a 10. Era também bastante mais impopular do que Passos Coelho tinha sido nas legislativas anteriores, em 2015. E era-o duplamente: perante a generalidade da população (nota 3,8, contra os 4,8 de Passos em 2015); e também entre o eleitorado de centro-direita. Este último será o dado mais sensível: entre eleitores do seu partido, Rui Rio foi às urnas com um grau de simpatia de 6,3, muito abaixo dos 8,5 que merecia Passos entre eleitores de centro-direita. Só mais um detalhe: entre simpatizantes do CDS, em outubro passado, Rui Rio era mal-amado: 2,5 pontos apenas. O estudo ao comportamento dos eleitores nas legislativas de 2019, divulgado esta semana pelo Instituto de Ciências Sociais (ICS), acrescenta a estes dados a confirmação de outra tendência: 50% dos portugueses diz não ter qualquer simpatia partidária, preferindo escolher em quem votar por outras razões. “Reflete um eleitorado entre o desinteresse e a volatilidade. Abre-se assim caminho para que os líderes sejam (ainda) mais importantes na mobilização do voto”, explica Marina Costa Lobo, coordenadora do estudo. A análise estatística deste inquérito, que ouviu 1500 pessoas, torna evidente que a capacidade de mobilização de eleitorado que não tem simpatia pelo respetivo partido é muito mais evidente com António Costa do que com Rui Rio.

A verdade é que, se a popularidade dos líderes não ajudou o presidente social-democrata, a perceção de como andava a economia também não. Pela primeira vez desde que o ICS faz estes estudos (2002), os portugueses foram votar admitindo que a economia teve, no ano anterior, uma evolução positiva (3,1, aqui numa escala até 5). Mais fácil ainda para António Costa quando até o eleitorado potencial do PSD a avaliou positivamente (nota de 2,9). A comparação ajuda a perceber a raridade do fenómeno: em 2015, os simpatizantes do PSD davam nota positiva à evolução económica (3,0 contra uma média de 2,4), mas os do PS não (nota 2,1).

