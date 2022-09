Em urgência, os portugueses vão aos hospitais do SNS, mas confiam mais nos privados

Quando têm uma situação de urgência, os portugueses recorrem quatro vezes mais aos hospitais públicos (71%) do que aos privados (16%) ou, sequer, aos centros de saúde e USF (11%, seis vezes menos do que hospitais públicos), confirma a sondagem do ISCTE e ICS realizada para o Expresso e SIC, desta vez dedicada a perceber a avaliação feita ao estado da Saúde em Portugal. Mas esta realidade esconde uma preferência diferente: a confiança nos hospitais privados é superior à manifestada nos hospitais do SNS (6,9 contra 6,5, numa escala de 0 a 10).

A diferença entre o que se faz e o que se preferia fazer é também explicada neste inquérito: “porque é mais barato”, para 59% dos inquiridos, também pela “qualidade do serviço” (para 41%) e ainda pela proximidade do hospital do SNS (em 30% das respostas). Já no caso dos que responderam preferir um hospital privado, anota o relatório, o principal motivo é o “tempo de espera ser inferior” (69%) e só depois a “qualidade da resposta” (56%, bem acima dos 41% registados no SNS). Vale a pena sublinhar uma nota: cada inquirido podia selecionar mais do que uma razão, o que explica o facto de a soma das percentagens ser superior a 100%.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.