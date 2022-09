Secretário-geral adjunto do PS manifesta pesar pela morte do deputado João Ataíde

O secretário-geral adjunto do PS manifestou hoje o seu pesar pela morte do deputado socialista e ex-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz João Ataíde, considerando que foi "um profundo humanista" e "servidor do interesse público".

Deputado da Comissão de Assuntos Constitucionais e ex-secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, morreu hoje, aos 61 anos, de doença súbita.

Numa nota enviada à agência Lusa, José Luís Carneiro refere que teve a "honra de conhecer o João Ataíde como presidente da Câmara da Figueira da Foz e da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, secretário de Estado do Ambiente e como deputado".

"Pude conhecer um profundo humanista, dedicado servidor do interesse público e cidadão muito atento à vida das instituições do seu país. Com ele fiz uma amizade. À família e amigos deixo uma palavra de solidariedade e pesar", escreveu José Luís Carneiro.

Antigo presidente da Câmara da Figueira da Foz, cargo que ocupou durante uma década, João Ataíde renunciou ao mandato em abril de 2019, para integrar o Governo como secretário de Estado do Ambiente.

Nas últimas eleições, foi candidato a deputado nas listas do PS pelo círculo de Coimbra, tendo sido eleito.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-graduado em Direito do Setor Empresarial do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, João Ataíde das Neves era juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra, em licença sem vencimento desde que, em 2009, se candidatou à presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz, como independente, pelas listas do PS.

Reeleito por duas vezes para a presidência desse município do litoral do distrito de Coimbra, João Ataíde desempenhou ainda, entre 2014 e 2019, o cargo de presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, a maior do país, que reúne 19 autarquias.