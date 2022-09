Eutanásia, e agora? Seis perguntas e respostas sobre os caminhos possíveis até a lei entrar em vigor (ou cair)

A aprovação dos cinco projetos de lei (de PS, Verdes, Bloco de Esquerda, PAN e Iniciativa Liberal), esta quinta-feira, na Assembleia da República, está longe de significar que a eutanásia vai passar a ser possível em Portugal. Em causa estão alguns detalhes legislativos e mantém-se a possibilidade (cada vez mais remota) de um referendo. Certo é que Marcelo Rebelo de Sousa e o Tribunal Constitucional (TC) serão quase de certeza atores importantes.

O que se segue após a aprovação dos projetos de lei?

Seguem-se os trabalhos na especialidade, sem prazos definidos mas que o PS já admitiu querer concluir até ao final da sessão legislativa, ou seja, até julho. Na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias serão procurados consensos para se obter um texto comum. Os vários projetos de lei seguem uma linha comum, com alguns detalhes que podem gerar divergência – por exemplo, o projeto dos Verdes prevê que a eutanásia apenas possa ser praticada no serviço nacional de saúde, enquanto os outros quatro partidos abrem a porta aos privados e ao setor social.

Concluído esse trabalho, os deputados votam o texto em comissão. A essa aprovação segue-se a votação final global em plenário, que não se prevê diferente da desta quinta-feira.

E depois a lei entra em vigor?

Não, porque o Presidente da República ainda tem de a promulgar, o que é altamente improvável, pelo menos num primeiro momento. Sobram duas hipóteses – veto ou envio da lei para o TC –, entre as quais Marcelo Rebelo de Sousa oscila, como noticiou o Expresso no último sábado.

Se optar pelo veto político tem de o declarar no prazo de 20 dias após aprovação final global e o diploma é devolvido à Assembleia da República. Porém, fica sujeito a ter de promulgar o diploma no prazo de oito dias, caso ele seja reconfirmado em nova votação – um cenário quase certo.

A este propósito, é útil recordar uma entrevista de 2018 de Marcelo Rebelo de Sousa, à Rádio Renascença e ao “Público”, quando se avizinhava a anterior votação da despenalização da eutanásia: afirmou então que não teria “pruridos” em vetar a lei por motivos políticos, mas que a decisão não seria pessoal – como se sabe, o Presidente opõe-se à eutanásia.

“Ele não será uma afirmação de posições pessoais, representa a análise que o Presidente da República fará do estado da situação na sociedade portuguesa no momento em que for solicitado a ponderar se a promulga ou não”, declarou.

E caso opte pelo pedido de fiscalização, o TC deverá encontrar problemas na lei?

Levantar questões constitucionais não oferece garantias ao chefe de Estado, dado que a maioria entre os atuais juízes parece tender para a esquerda. Há ainda duas vagas em aberto entre os 13 juízes do TC – a nomeação deverá necessitar de acordo entre PS e PSD, porque é necessária uma maioria de dois terços para aprovar os juízes indicados pelo Parlamento.

Ainda antes de ter chegado ao cargo, em julho de 2016, o atual presidente do TC, Manuel da Costa Andrade (escolhido pelo PSD), defendeu que qualquer uma das soluções é constitucional, tanto a admissão da eutanásia como a negação. No entanto, há muitos outros constitucionalistas, como Jorge Miranda, que dizem que a eutanásia viola a lei fundamental, que define a vida como algo “inviolável”.

O prazo para o TC se pronunciar em caso de fiscalização preventiva é de 25 dias, a não ser que o Presidente peça urgência. Para a fiscalização sucessiva – depois de a lei entrar em vigor – não há prazo definido.

E se o TC encontrar vir inconstitucionalidades?

Nesse caso, a lei volta ao Parlamento para ser alterada e expurgada de inconstitucionalidades e novamente votada. Também pode ser abandonada. Caso seja aprovada nova lei, o Presidente volta a pronunciar-se.

E se, pelo contrário, o TC der logo luz verde ao diploma?

Nesse caso, o Presidente pode promulgar a lei, claro, mas também vetá-la.

E o referendo, vai acontecer?

É seguro dizer hoje que a sua realização se tornou altamente improvável, porque se a iniciativa popular alcançar as 60.000 assinaturas ainda tem de ser aprovada no Parlamento, onde deve ser discutida. O PS já garantiu que é “frontalmente contra” e apenas CDS e Chega são a favor, assim como parte dos deputados do PSD.

Ainda assim, caso a iniciativa chegue ao Parlamento, terá de passar pelas mãos da comissão competente, a quem cabe elaborar um parecer e um projeto de resolução, após ser ouvido o representante do grupo de cidadãos. Caso fosse aprovada e o TC não visse problemas, seguiria para Belém, onde caberia exclusivamente ao Presidente da República convocar o referendo.

Se assim sucedesse, o processo legislativo ficaria suspenso e, caso a opção popular fosse pela rejeição, terminaria. Os referendos apenas são juridicamente vinculativos no caso de a participação ser igual ou superior a 50%, o que nunca aconteceu em Portugal. De qualquer forma, tem havido uma aceitação política tácita dos resultados.