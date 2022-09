CDS lembra Vasco Pulido Valente como um “pensador notável” que “marcou profundamente o seu tempo”

O CDS lembrou Vasco Pulido Valente, numa nota enviada às redações, como um “pensador notável e um embaixador ímpar da língua portuguesa”, alguém “livre das convenções do politicamente correcto” e da “necessidade geral de agradar a quem o ouvia”.

O historiador e cronista morreu esta sexta-feira, aos 78 anos, numa unidade hospitalar de Lisboa. Vasco Pulido Valente marcou profundamente o seu tempo, e a sua partida representa uma perda irreparável na vida política e cultural portuguesas", escreve o partido agora liderado por Francisco Rodrigues dos Santos.

O comunicado do CDS na íntegra:

Historiador, ensaísta, professor, jornalista e analista político, Vasco Pulido Valente era, sobretudo, um homem livre. Livre das convenções do politicamente correcto, livre da necessidade geral de agradar a quem o ouvia, livre das amarras de quem espera reconhecimento, desafiou com liberdade a classe política e agitou com humor as concepções dominantes.

Ficará gravado na nossa memória colectiva como um pensador notável e um embaixador ímpar da língua portuguesa. Brilhante, de pensamento lúcido e de uma argúcia desconcertante, Vasco Pulido Valente marcou profundamente o seu tempo, e a sua partida representa uma perda irreparável na vida política e cultural portuguesas.

O CDS lamenta profundamente a sua morte e associa-se à família na sua dor, em especial à sua mulher Margarida, a quem apresenta as mais sentidas condolências.