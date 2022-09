Deputado do PSD assume problema de alcoolismo

É um testemunho de coragem. Pedro Rodrigues, deputado social-democrata e antigo líder da JSD, assumiu publicamente ter um problema de alcoolismo.

Num texto publicado no Facebook, o social-democrata explica que faz esta revelação por estar a ser vítima de “ataques pessoais inaceitáveis” depois de ter encabeçado uma proposta de referendo à eutanásia contra a vontade da direção do PSD - o que provocou uma mini-convulsão na bancada.

“Sim tenho um problema de alcoolismo. É um tema que apenas diz respeito à minha intimidade e à minha família. Tenho vivido esse tema com o firme apoio da minha mulher e da minha família. Decidi hoje assumi-lo porque além do sofrimento pessoal em que estou mergulhado tenho sofrido ataques pessoais inaceitáveis. A ideia de que não posso assumir uma posição política de princípio, porque alguém considera que não sou capaz é algo que me repugna profundamente”, escreveu o ex-líder do PSD naquela rede social.

A terminar, Pedro Rodrigues explica porque não participou no debate desta quinta-feira e pede desculpa por isso. “Não estarei hoje na Assembleia da República como devia. Peço desculpa aos que acreditam em mim. Mas não consigo fazê-lo... Estarei junto dos meus sempre... Mas jamais deixarei de lutar intransigentemente por aquilo em que acredito…”