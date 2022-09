Ministro será ouvido no Parlamento sobre compra de equipamento por parte de agentes da PSP

A iniciativa - que foi votada durante a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias - contou com os votos a favor do PSD, CDS, PCP, BE e a abstenção do PS e da deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira.

"A polémica está instalada relativamente à questão da compra de equipamentos por parte de elementos das forças de segurança. Penso que temos que ouvir o ministro para esclarecer o que efetivamente aconteceu. A necessidade está clara", declarou o centrista Telmo Correia.

Também o deputado do PSD, Carlos Peixoto, insistiu na necessidade de o ministro da Administração Interna prestar esclarecimentos sobre o assunto. "Na altura, o PSD considerou logo como infelizes as declarações a este respeito. Os polícias não andam por fetiche a comprar material porque lhes apetece, como quem vai ao supermercado", atirou.

Em causa estão as declarações de Eduardo Cabrita, no passado dia 19 de janeiro, ao DN e à TSF, quando disse que os agentes da polícia só compravam equipamentos com dinheiro "do seu bolso porque queriam", não tendo necessidade de fazê-lo. Afirmação que é desmentida tanto pelos sindicatos como pelas associações da polícia.

Já o requerimento apresentado pelo deputado único do Chega, André Ventura, para uma audição urgente do MAI e da diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para explicar os recentes casos de imigração ilegal foi chumbada com os votos contra do PS, PCP, BE e da deputada não inscrita, a abstenção do PAN e os votos favoráveis do PSD e do CDS.

A maioria dos deputados acusaram falta de coerência à proposta do Chega, defendendo que misturava conceitos de requerentes de asilo e imigração ilegal. Para a deputada socialista Cláudia Santos, o partido liderado por André Ventura está a inaugurar uma tendência de solicitar audições na sequência de notícias de jornais. "A nós parece-nos que aprovar estes pedidos será como abrir a caixa de Pandora", defendeu a deputada do PS.

Também o deputado do PCP António Filipe apontou para a contradição da proposta, lamentando ainda a ausência de André Ventura na comissão. "A urgência é a mesma que dá o próprio proponente que faz parte desta comissão, que nem se dá ao trabalho de estar cá", ironizou.