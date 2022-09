José Manuel Ribeiro quer candidato ao Porto que não corra para nº 2: “É preciso libertar a cidade de uma governação chique à direita”

Após quatro anos de unanimismo, a maior Federação Distrital do Partido Socialista vai a votos, a 14 de março, com dois concorrentes. Uma semana depois de Manuel Pizarro ter apresentado a sua recandidatura à Distrital do PS do Porto prometendo um candidato forte para “ganhar a Câmara do Porto”, também José Manuel Ribeiro coloca como prioridade do seu programa a reconquista da segunda autarquia do país, “a cabeça da região norte”, onde o PS já não é governo quase há 20 anos.

Tal como na mensagem aos militantes de formalização de candidatura, este sábado, na sede do PS/Porto, o autarca de Valongo coloca as autárquicas de 2021 como uma das grandes metas do próximo ciclo político local do partido, propondo-se conquistar “todas as câmaras do distrito”, o “mapa” que Manuel Pizarro se orgulha de ter pintado de “rosa” nas últimas autárquicas, com a vitória do PS em 11 dos 18 concelhos do distrito.

Embora o desafiador do atual líder da Distrital não negue este mérito ao agora eurodeputado, José Manuel Ribeiro faz, contudo, questão de citar Fernando Gomes, o último autarca socialista da Invicta, que defendia que “a cidade do Porto não é uma cidade qualquer, é a cabeça de uma região”. “Sem o Porto dificilmente temos um projeto metropolitano”, adverte Ribeiro, lembrando que Gomes também dizia que, no Porto, “quando concorremos, não é para ficar em segundo”.

Apesar de Fernando Gomes ter perdido para Rui Rio em 2001, a bicada do autarca de Valongo é para o candidato adversário, que recorda que Pizarro foi “o pior candidato do PS ao Porto dos últimos 20 anos”, que nem em 2013, nem em 2017, conseguiu chegar aos 30% dos votos contra Rui Moreira, “fasquia mínima do PS no Porto e ultrapassada pelos candidatos anteriores Francisco Assis e Elisa Ferreira”.

“Os maus resultados do PS” no município portuense são atribuídos por José Manuel Ribeiro à ausência de oposição do PS no Porto, situação pela qual responsabiliza Manuel Pizarro por se ter “aliado a Rui Moreira” no executivo anterior, “em vez de mobilizar a cidade para um projeto de liderança alternativo”. Para o autarca, o PS do Porto tem, por isso, de presidir à autarquia para devolver qualidade de vida “efetiva” aos seus habitantes.

“Temos de libertar o Porto de uma governação chique à direita, que trata mal os cidadãos metropolitanos que todos os dias entram na cidade através de transportes públicos rodoviários que têm no terminal do Dragão para não perturbarem a vivência dos turistas”, diz o candidato à distrital rosa.

José Manuel Ribeiro propõe-se ainda liderar uma federação capaz de produzir pensamento político do “Norte, para o Norte e do Norte para o país”, acrescentando que será assim “com a regionalização”. O autarca apresenta-se a favor da regionalização, um processo que diz tem de ser construído através da mobilização da sociedade civil de todo o distrito. Outra das suas promessas é tornar a maior distrital do país numa estrutura mais agregadora, com mais cultura político-partidária e “mais respeito pelas diferentes opiniões internas”. “Que não segregue quem pensa de modo diferente, que valorize as estruturas de base e todos os municípios”, acrescenta.

Após quatro anos de candidatura única às eleições da Federação PS do Porto, autarca de Valongo afirma que vai a votos para substituir uma liderança que segrega quem pensa de modo diferente. Nas autárquicas de 2021, a prioridade é a reconquista da Câmara do Porto, duas vezes perdida por Manuel Pizarro para Rui Moreira