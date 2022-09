Rui Rio põe Conselho Estratégico a trabalhar para as autárquicas

“Vamos melhorar e atualizar o programa eleitoral do PSD, incorporando novas ideias para as legislativas, mas o que é novo é pôr o Conselho Estratégico Nacional (CEN) do partido a pensar grandes questões para as autarquias.” Em declarações ao Expresso, Joaquim Sarmento — o homem que Rui Rio começou por escolher para contraponto ao ‘Ronaldo das Finanças’ de António Costa e que esta quinta-feira decidiu puxar para peça-chave na coordenação dos próximos programas eleitorais do partido — assume que no topo da sua agenda vão estar as autárquicas. Sem impor um pensamento único aos candidatos do PSD, Rio quer o CEN a preparar um cardápio consistente de propostas que ajude o partido a surpreender nas eleições locais de 2021. Sarmento confirma: “O trabalho do Conselho Estratégico deve ser, sobretudo, um trabalho de elaboração e melhoria de políticas públicas a nível nacional, regional e local”, numa lógica transversal que agregue os vários patamares da governação do país.

Pressionados pela crescente perda de eleitores nos grandes centros urbanos, sobretudo de Lisboa e do Porto, os sociais-democratas querem dar prioridade às duas grandes Áreas Metropolitanas. “Vamos identificar os principais problemas das Áreas Metropolitanas e trabalhar em soluções”, explica Sarmento, que integra a Comissão Política Nacional do PSD mas passará a poder participar nas reuniões do núcleo duro do partido, a Comissão Permanente, sempre que se justificar.

