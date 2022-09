Eutanásia viola a Constituição? "Flagrante" para Jorge Miranda, "sem problema" para o presidente do Tribunal Constitucional

Jorge Miranda, considerado 'pai' da Constituição Portuguesa pelo facto de, como deputado do PSD (então PPD), ter sido um dos principais autores do primeiro texto constitucional pós-25 de abril, não tem dúvidas: legalizar a eutanásia "fere flagrantemente" a Constituição.

Em declarações ao Expresso, o constitucionalista diz que mantém o que escreveu em 2018 num artigo que publicou no Público, ou seja, considera que legalizar a eutanásia é afetar "flagrantemente" a Lei Fundamental Portuguesa, "sejam quais forem as circunstâncias e as intenções". Porque, argumenta, de acordo com o artigo 24º,1º, sobre a inviolabilidade da vida, "ninguém pode dispôr da sua vida, como ninguém pode alienar a sua liberdade ou o respeito por si mesmo".

Mesmo os projetos de lei "mais moderados" mantêm, para o constitucionalista, "a sua raiz de inconstitucionalidade". E Jorge Miranda soma-lhe "uma segunda inconstitucionalidade por omissão, por o Estado não conferir exequibilidade plena às normas constitucionais sobre direitos económicos. sociais e culturais", ou seja, "não defender a plena realização do SNS, incluindo cuidados paliativos e cuidados continuados".

Lembrando que na Assembleia Constituinte, "quase todos os partidos votaram a favor da inviolabilidade da vida mas só o PCP e o então PPD lutaram pela proibição da pena de morte", Miranda destaca que "nisto o PCP (que hoje é contra a eutanásia) é coerente". Ao contrário do PSD, subentende-se, que hoje está dividido sobre a eutanásia.

Mas a questão está longe de ser pacífica. Outra voz de peso - a de Costa Andrade, atual presidente do Tribunal Constitucional (TC) - diverge há anos da posição de Jorge Miranda. Em 2016, antes de chegar ao topo do TC, o penalista defendeu no Parlamento que a despenalização da eutanásia não violaria a Lei Fundamental.

"Isto não é um problema constitucional", afirmou na altura, quando se discutia uma petição pedindo a despenalização da morte assistida. Na sua opinião, "qualquer das soluções é constitucional, tanto a admissão da eutanásia como a negação", ou seja, indiretamente, o atual presidente do TC, que agora reserva a sua posição, já legitimou a constitucionalidade de se despenalizar a morte assistida.

Neste contexto de diferentes interpretações jurídicas sobre a questão, a que se soma um elenco do atual TC bastante imprevisível, Marcelo Rebelo de Sousa disse numa reunião com assessores em Belém antes de partir para a visita de Estado que está a realizar à Índia que não se sabe "com o que se pode contar" da parte do Tribunal. E referiu o facto de haver duas vagas por preencher no TC.

As duas saídas recentes foram de juízes indicados pela esquerda e, sem que se saiba ainda quem os vai substituir, o Tribunal não está fácil de adivinhar quando se pergunta se uma lei que despenalize a eutanásia chumba ou passa no crivo dos juízes.

O facto de a esquerda ser hoje claramente maioritária na Assembleia da República - chegando para viabilizar uma lei pró-eutanásia, para contornar um eventual veto presidencial e para chumbar um referendo que só a direita defende - faz, no entanto, com que um eventual chumbo do TC fosse a única saída para evitar que a morte assistida avance. A menos que o PS mudasse de posição e ainda pudesse ceder à pressão a favor de uma consulta popular.

Questionado, ainda na Índia, sobre o que fará se uma lei lhe for parar às mãos, o Presidente da República remeteu uma decisão para "o fim do fim do processo", sublinhando - quando lhe perguntaram sobre um referendo - que o processo "envolve vários processos"