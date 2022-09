Costa quer condecorar Arménio, Carvalho da Silva recusou

A oportunidade é justificada pela saída de cena de Arménio Carlos que neste sábado passou a pasta a Isabel Camarinha, mas a iniciativa de António Costa de sugerir ao Presidente da República que condecore o último líder da CGTP não surje num contexto inócuo. O tempo é de guerra entre o primeiro-ministro e o secretário-geral da UGT - que se queixa de nunca ter conseguido falar com o PM, embora lho tenha pedido várias vezes - e Carlos Silva não tem sido dócil com Arménio.

"Os camaradas do costume estão na Concertação Social mas não assinam acordos", acusou o líder da UGT no último 1º de maio, num discurso cheio de farpas à CGTP, nomeadamente pela recusa desta central sindical em assinar acordos em sede de concertação social. António Costa, ao contrário, elogia Arménio Carlos por ter contribuido para "o diálogo tripartido".

"Quero agradecer o contributo de Arménio Carlos para a consolidação do diálogo tripartido em Portugal e por todo o trabalho desenvolvido em prol de um país mais justo", escreveu o primeiro-ministro no Twitter no dia em que Arménio passou a pasta de líder da CGTP a Isabel Camarinha.

Confirmando uma notícia que tinha sido avançada pelo Público, António Costa ainda anunciou que irá sugerir a Marcelo Rebelo de Sousa a condecoração do último líder de Arménio Carlos "pelos serviços meritórios praticados" à frente da central afeta ao PCP.

Apanhado pela notícia no decorrer do Congresso da CGTP que elegeu a nova líder, Arménio Carlos mostrou-se "completamente surpreendido" e endossou os elogios para a central: "Neste momento quem deve ser condecorado é a CGTP pelos seus 50 anos e pelo contributo que deu para a valorização do trabalho e dos trabalhadores".

Antes de Arménio, Carvalho da Silva, outro líder histórico da CGTP, recusou ser condecorado pelo ex-Presidente da República Jorge Sampaio. O próprio tornou essa recusa pública numa entrevista que deu à Antena Um antes de deixar o cargo.

Arménio Carlos remeteu uma resposta para mais tarde: "Não recebi nenhuma proposta, portanto não comento propostas que não recebi (...). Creio que quem terá de apresentar uma proposta é o senhor Presidente da República e só me pronunciarei quando isso acontecer", afirmou.

João Proença, da UGT, aceitou ser condecorado pelo ex-Presidente Cavaco Silva quando, em 2013, e após 18 anos no cargo, deixou a liderança da central afeta ao PS.