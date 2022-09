Centeno teria de apresentar meio orçamento até abril... mas não o fará

Orçamento morto, orçamento posto. Fechado o primeiro Orçamento do Estado da legislatura, a equipa das Finanças já pensa no próximo, que em seis meses terá de começar a ser negociado. Mas apesar de haver uma lei que obriga a que este orçamento tenha de começar a ser apresentado em abril, as Finanças deverão atrasar de novo a entrada em vigor da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), prevista para 1 de abril, evitando assim a Mário Centeno um momento de tensão política — quando ainda não se sabe se continua no Governo.

A nova LEO, aprovada em 2015, deveria começar a ser aplicada durante a preparação do Orçamento de 2021, o que significa que até 15 de abril, Mário Centeno teria de apresentar não só o Programa de Estabilidade (que pode não ser votado), como uma nova lei das Grandes Opções, que na prática é uma espécie de meio orçamento. Esta lei, que teria obrigatoriamente de ser votada, também teria inscritas as “opções de política económica” e a “programação orçamental plurianual” através de um quadro de “despesas públicas” — que seriam conhecidas mais cedo. Isto obrigava o Governo a submeter-se novamente à apreciação parlamentar.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.