Quem, com que idade e porquê? As diferentes leis da eutanásia lá fora

Apesar de a discussão ser comum em várias democracias ocidentais, a eutanásia não o é. Espanha aprovou esta semana, na generalidade, uma lei que contempla a eutanásia para casos de sofrimento extremo e incurável — e inclui a dor psicológica —, mas só cinco países em todo o mundo legalizaram a eutanásia: Canadá, Colômbia, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Ainda assim, a maioria da população europeia parece estar aberta à introdução de leis que garantam a morte assistida. O último estudo de opinião a nível europeu (países do sul e centro), conduzido em 2012 pela Associação de Médicos Suíços, mostra que cerca de três quartos dos inquiridos querem que essa possibilidade exista nos seus países. Portugal, onde 50,5% das pessoas apoiam a criação de uma lei da eutanásia, segundo o último estudo do Instituto Egas Moniz, discute o assunto dia 20, e a Nova Zelândia (57% favorável, segundo a empresa Curia Market Research) vai votar num referendo pela legalização da eutanásia dia 19 de setembro.

