O líder mudou na CGTP, mas não o discurso

Subiu ao palco do XIV Congresso da CGTP já como secretária geral e, com o seu primeiro grande discurso público, encerrou dois dias de trabalhos onde os sindicalistas passaram a pente fino a estratégia a seguir nos próximos quatro anos. Isabel Camarinha, 59 anos e uma carreira inteira feita nos quadros da central sindical, mostrou que joga em casa. O Congresso aplaudiu-a de pé e ela cumpriu integralmente o guião da estratégia que, há anos, a central sindical estabeleceu.

josé sena goulão

As metas estão traçadas e Isabel Camarinha sabe-as de cor: aumento geral de salários, redução dos horários de trabalho, combate à precaridade e, acima de tudo, a continuação da batalha pela alteração da legislação laboral. A nova líder da CGTP nem conta com aliados, porque não confia no Governo e ainda menos no "diálogo social". "As opções do Governo PS, espelhadas no OE para 2020, adiam a resposta aos problemas estruturais do País" e a concertação social é um terreno minado, porque "dá à parte com mais poder na relação de trabalho os instrumentos para a chantagem permanente".

Sem pontes à vista, nem alianças políticas possíveis no parlamento, o toque a rebate e à luta voltam a ser o mote principal do discurso da CGTP. No arranque do Congresso, já Arménio Carlos se despedia do cargo de secretário geral com pedidos de reforço da luta. Isabel Camarinha continuou no mesmo registo e subiu de tom. Por 41 vezes, num discurso que durou meia hora, apelou diretamente à luta e ao combate de rua.

E, para quem tem dúvidas sobre a possibilidade de alcançar metas tão altas como o aumento mínimo de salários de 90 euros por mês, ou a subida do salário minimo para os 850 euros, a líder sindical remata com otimismo. "É possível e nós vamos conseguir", disse. "Com a luta dos trabalhadores", acrescentou. E a sala rebentou em aplausos.