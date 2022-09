Rui Rio afasta referendo à eutanásia e fica mais tempo na bancada

A proposta foi aprovada no congresso do PSD, mas, pelo menos para já, não se vai colocar. Com a votação sobre a eutanásia marcada para a próxima semana, Rui Rio acredita que a discussão sobre um referendo é extemporânea e “não está em cima da mesa”. Se vier a estar, logo se verá.

“Vamos votar e depois vemos, com calma”. Assim respondeu, esta quinta-feira, Rui Rio quando questionado pelos jornalistas sobre a hipótese de haver um referendo para a eutanásia, uma proposta aprovada pelos sociais-democratas no congresso do passado fim de semana. É uma questão de timing: com a votação da despenalização da eutanásia marcada para a semana que vem, ironizou Rio, seria “difícil fazer um referendo durante o fim de semana”.

E depois? “O referendo não está em cima da mesa. O que está é a votação de dia 20”. Até porque Rio, que “tendencialmente” votará a favor da despenalização (ainda vai estudar as propostas em pormenor), acredita que o referendo está a ser pedido pelos que estão pelo “não” e acreditam que a proposta pode mesmo passar no Parlamento. “O que está em causa é que, ganhando o sim, querem um referendo. Então deixem lá ver quem ganha e se [o referendo] é colocado em cima da mesa”, atirou, dando a entender que o PSD não terá a iniciativa nesta matéria.

Ao contrário, Francisco Rodrigues dos Santos, acabado de sair do primeiro encontro com o PSD na São Caetano à Lapa, abriu a porta ao referendo, caso se consigam reunir as 50 mil assinaturas necessárias: “Para que a questão seja debatida em todo o país e não apenas contida e confinada ao espaço político-partidário, o CDS votará favoravelmente a iniciativa do referendo”. E, se o presidente do PSD lembrou que a matéria é “de consciência”, o líder do CDS ressalvou: “Os portugueses não votam na consciência dos deputados, mas nos programas políticos dos partidos. Se é questão de consciência, não resta outro caminho que não seja o referendo”.

Questionado ainda sobre as tomadas de posição públicas de antigos presidentes do PSD, Cavaco Silva e Passos Coelho, sobre a eutanásia, Rio recusou “entrar em polémica pública com ninguém, particularmente contra alguém do PSD”.

Rio falava enquanto presidente dos sociais-democratas, mas ainda desempenha o papel de líder parlamentar - fê-lo ainda esta manhã, ao conduzir mais uma reunião da bancada do PSD. E, se a saída estava prometida para o pós-congresso, o líder do PSD fez questão de dizer que não abandonará o cargo imediatamente, tendo explicado também aos deputados que vai “prolongar” o seu tempo como líder parlamentar porque há “tarefas” que ainda quer completar, como a revisão do regulamento interno da bancada ou o “saneamento financeiro fundamental” e a “reorganização dos recursos humanos” e comunicação do grupo parlamentar.

Ainda não se sabe exatamente quando estará pronto para passar a pasta, uma vez que não ficaram marcadas eleições para a bancada. “Será rápido, não tem é de ser em 15 dias ou 3 semanas”, rematou.