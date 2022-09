PCP acusa Metro de Lisboa de aprovar concurso depois de Parlamento rejeitar a obra

Foi uma das polémicas que aqueceu o debate do Orçamento do Estado - e parece estar longe de desaparecer. Com o plano para a linha circular do metro de Lisboa chumbado pelo Parlamento, a empresa Metro de Lisboa (e o Governo) terão tentado contornar o problema e acelerar o processo, precipitando a adjudicação da obra, a um sábado, acusa o PCP.

No Parlamento, o deputado Bruno Dias explicou a pergunta que os comunistas já endereçaram, formalmente, ao Governo. De acordo com a informação que o PCP revelou, no sábado passado foi assinado um contrato pelo Metropolitano de Lisboa que previa fornecimento de material circulante (comboios) e substituição do sistema de sinalização. Se em relação ao primeiro os comunistas não levantam reservas, em relação ao segundo contrato fazem acusações.

Na componente da sinalização, o concurso terá sido alterado para passar a abranger duas futuras estações (Estrela e Santos), que fariam parte da futura linha circular, quando num primeiro momento só se referia às linhas verde e amarela. Por causa disso, o valor terá assim subido de 125 milhões de euros para 136,5 milhões.

Além da questão técnica das alterações profundas ao contrato, o PCP aponta o dedo ao timing. Com a assinatura a acontecer a um sábado, dois dias depois de o Orçamento do Estado ter sido aprovado e de o Parlamento ter decidido "dar prioridade de investimento à ligação a Loures e a Alcântara/Zona Ocidental de Lisboa, suspendendo e limitando compromissos financeiros relativos à linha circular", o momento é "particularmente incompreensível", defendeu Bruno Dias no Parlamento. "Tem de haver seriedade no debate político e responsabilidades sobre as decisões".

A semana passada, a oposição uniu-se para aprovar dois projectos, um do PCP e outro do PAN, que suspendiam as obras da linha circular do metro de Lisboa. Agora, ainda antes de o Orçamento do Estado ser enviado para Belém para ser promulgado, a Metro de Lisboa, diz o PCP, alterou um concurso para incluir na obra a linha circular que tinha sido chumbada. Além das confusões destes concursos já adjudicados, revelam os comunistas, o Executivo, que tutela a Metropolitano de Lisboa, prepara-se para voltar a lançar o concurso para a segunda fase da obra. Este concurso ficou deserto na primeira tentativa e deverá ser lançado na próxima semana.

Todas estas movimentações até que o Orçamento entre em vigor estão a preocupar o PCP que quer agora respostas do Ministério do Ambiente e Ação Climática.

Neste momento, está tudo em aberto no que toda à linha circular do metro. Isto porque o Orçamento do Estado só produz efeitos depois de ser promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa e publicado em Diário da República, o que ainda vai demorar, uma vez que ainda se encontra em redação final na Assembleia da República. Acontece que mesmo que o Orçamento seja promulgado, esta norma irá, com toda a certeza, parar ao Tribunal Constitucional.

O PS já fez saber que considera esta decisão ilegal e vai enviar tudo para os juízes avaliarem. No PS e no Governo acredita-se que a decisão será rápida e favorável ao Executivo uma vez que consideram que o que foi decidido pela Assembleia da República é da exclusiva competência do Governo. Ou seja, defendem que o lançamento de obras e gestão de concursos é um acto executivo puro, que não pode ser revogado pelo Parlamento.

Este é um assunto que dará muitas voltas nas próximas semanas e não implica necessariamente que os procedimentos para as obras venham a ser suspensos.

Título alterado às 17h22, de "alterar" para "aprovar".