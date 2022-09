PAN questiona Governo sobre contrato para linha circular do Metro

O PAN exige também esclarecimentos ao Governo sobre a assinatura de contratos para a linha circular do Metropolitano de Lisboa. Depois dos comunistas foi o partido liderado por André Silva que enviou esta quinta-feira um pedido de esclarecimentos ao ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

Em causa está a assinatura de um contrato pelo Metropolitano de Lisboa, no passado sábado, dia 8 de fevereiro relativo à aquisição de material circulante e de sistema de controlo automático dos comboios que inclui as duas novas estações de Santos e Estrela previstas na linha circular do Metro de Lisboa.

“A ser verdade que ocorreu uma assunção de compromissos financeiros no âmbito da linha circular do Metro de Lisboa, após a sua suspensão ser aprovada em Assembleia da República, constitui um facto muito grave com prejuízos para o erário público", afirma o PAN em comunicado.

No pedido de esclarecimento, o PAN questiona ainda quem irá pagar o sistema de controlo automático de comboios das estações de Santos e Estrela, suspensas pelo Parlamento durante o debate do Orçamento do Orçamento do Estado para 2020, e qual o ponto de situação dos contratos de empreitada, nomeadamente o estado dos concursos públicos lançados.

O projeto de construção da linha circular do Metro de Lisboa foi suspenso na semana passada na sequência de uma proposta do PAN que contou com os votos a favor do PSD, BE, PCP e Chega, os votos contra do PS e da Iniciativa Liberal e a abstenção do CDS.

Para o PAN, o projeto de linha circular do Metro de Lisboa não constitui a “resposta mais completa e eficaz” para contribuir para a resolução do problema das acessibilidades na Área Metropolitana de Lisboa e dos objetivos em matéria de mobilidade sustentável e descarbonização das sociedades.

“A expansão da linha a outras zonas como Loures, ao reduzir consideravelmente os carros que todos os dias entram em Lisboa, está em linha com uma verdadeira política de descarbonização, que passa por oferecer mais transportes públicos e de qualidade às pessoas, o que não acontece e não é resolvido com a linha circular”, afirma a deputada Cristina Rodrigues.

Em setembro já tinha sido aprovada na Assembleia da República uma recomendação ao Governo para que não avançasse com este projeto de expansão da Linha Circular, apelando-se a um “efetivo investimento” no Metropolitano de Lisboa e um plano de expansão que “sirva verdadeiramente” as populações.