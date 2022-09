Santana Lopes: “Sempre achei uma pena que Álvaro Barreto não tivesse sido primeiro-ministro”

Quando Pedro Santana Lopes herdou o cargo de primeiro-ministro por via da saída de Durão Barroso para Bruxelas, apresentou um nome surpresa (e de peso) para seu número dois. Chamava-se Álvaro Barreto, tinha então 68 anos e estava afastado de cargos políticos executivos desde 1990, então ainda no tempo de Cavaco Silva. No currículo tinha passagens por outros cinco Governos, todos com a marca do PSD.

Barreto morreu esta segunda-feira e, em declarações ao Expresso, Santana Lopes justifica porque o apelidou então de “o melhor de todos nós”: “Sempre achei uma pena ele não ter sido primeiro-ministro deste país. Já dizia muito bem dele quando era vivo, por isso não sou suspeito”.

Álvaro Barreto foi ministro de Estado, das Atividades Económicas e do Trabalho de um Governo conhecido por ter durado menos de oito meses, até o Presidente Jorge Sampaio ter optado pela dissolução da Assembleia da República. Ao elogio do seu então chefe de Governo respondia com modéstia, garantindo que “não era feito” para esse cargo. “Mas acho que ele teria gostado”, nota Santana Lopes.

No executivo, “era um descanso” ter Álvaro Barreto como ministro. “Qualquer assunto que lhe fosse entregue era bem tratado, de certeza. Podia não estar de acordo, mas a fundamentação era impecavelmente tratada”, recorda.

A relação entre os dois começou em 1986, quando Santana Lopes foi escolhido para secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Nas reuniões, confirma-se o que Silva Peneda já dissera ao Expresso: era capaz de desanuviar o ambiente com uma boa piada.

“Se um ministro era mais apertado pelo primeiro-ministro, devido a um ou outro dossiê que não corria tão bem, ele era capaz de meter uma piada para descomprimir e ajudar o colega”, relembra. Nessas quintas-feiras, chegava cedo, pelas 9h00, e já cheio de “boa disposição”.

Tecnicamente, Santana Lopes fala de um homem de “capacidade superior” e “velocidade de raciocínio impressionante”, que conhecia bem todas as pastas, mesmo na Agricultura, área com a qual não tinha nenhuma relação conhecida até ser nomeado para ministro no chamado Governo do Bloco Central (1983-1985), chefiado por Mário Soares.

“Por isso, era disputado pelo setor privado e pelo Estado”, justifica. Engenheiro civil de formação, trabalhou para o grupo Mello e para a CUF, foi presidente da Soporcel e da TAP. “Dizia que nada se faz sem os mais baixos da pirâmide mobilizados. Geria sempre empresas em paz laboral. Era um bom gestor, os trabalhadores tinham orgulho em ter Álvaro Barreto como presidente”, resume.

No entanto, nem tudo eram rosas: Álvaro Barreto tinha pouca paciência para discussões de pequena monta – interessavam-lhe os grandes projetos: “Quando ganhei a presidência da Câmara de Lisboa aceitou com relutância ser presidente da Assembleia Municipal e não tinha muita paciência para aquilo, para estar a discutir portarias. Era daqueles amigos que não hesitava em dizer que discordava de algo”.