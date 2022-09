Isabel Camarinha é a próxima líder da CGTP

A escolha da sucessora de Arménio Carlos nos próximos quatro anos de mandato como secretária geral foi, esta segunda-feira, fechada na reunião da comissão executiva daquela central sindical. Em vésperas do Congresso - que arranca na próxima quinta-feira - foi finalmente desfeito o mistério.

O próprio secretário geral da CGTP considerou, em entrevista ao Expresso, ser "natural" ter uma mulher ao comando da central sindical. Mas, só na reunião do órgão de topo da Intersindical o ainda líder se pronunciou sobre o perfil desejado para lhe suceder.

Isabel Camarinha é um quadro de destaque crescente na estrutura sindical. Dirigente do sindicato que reúne todo o sector terciário (escritório, comércio e serviços), tem liderado várias ações nos supermercados e grandes superfícies, com crescente adesão dos trabalhadores às greves que, ainda no ano passado, marcaram os protestos sindicais neste sector. Entre as bandeiras defendidas pela dirigente sindical está o encerramento das grandes superfícies ao domingo.

Militante do PCP, foi candidata por Lisboa (em lugar não elegível) nas listas da CDU nas últimas Legislativas e participou em muitas ações de campanha ao lado do líder comunista, Jerónimo de Sousa e do responsável pela área laboral do PCP, Francisco Lopes. Isabel Camarinha tem 59 anos e não integra o comité central comunista, ao contrário do que acontece com Arménio Carlos. No entanto, com o Congresso dos comunistas marcado para o final do ano, é dado como certa a subida da futura secretária geral da CGTP ao órgão máximo do PCP entre Congressos.

A escolha de Isabel Camarinha foi apresentada e aprovada, esta segunda-feira, na comissão executiva da CGTP. Na quarta-feira, véspera do arranque do Congresso, será a vez do secretariado da Executiva da Intersindical aprovar a designação que será levada a votação em Congresso, na primeira reunião do novo conselho nacional que os congressistas aprovarem.