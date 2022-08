O que fica de um congresso com mais derrotados do que vencedores

Os congressos do PSD já não são o que eram. E este foi tranquilo, morno, quase maçador. Talvez também por ter sido o primeiro em muitos anos em que não participou Pedro Santana Lopes, que era um fator seguro de animação política. Rui Rio não desalinhou nem desafinou. Ganhou, mas foi em tudo previsível. E os adversários não deram luta, ou não marcaram território para mais lutas. Luís Montenegro baixou os braços (que mais poderia fazer?) e não foi mais longe do que garantir que não ficava calado. Miguel Pinto Luz guardou lugar na grelha de partida para as próximas corridas.

De Viana do Castelo sai a possibilidade de o PSD defender um referendo à eutanásia e uma aprovação de primárias para a eleição do líder. Para a história, ficam estes vencedores e estes derrotados.

Vencedores

Rui Rio: não incontestado, mas inabalável

Depois dos resultados que teve nas eleições europeias e legislativas e da oposição interna que lhe infernizou a vida ao longo de dois anos, poucos pensaram que pudesse Rui Rio chegar aqui. O líder do partido estava reeleito e a jogar em casa em Viana do Castelo, tinha o congresso controlado, e fez questão de manter o rumo que estabeleceu há dois anos, apenas com alguns ajustes. Sem grandes novidades nos discursos, com os mesmos avisos de sempre para dentro do partido, mas com uma enxurrada de críticas ao Governo do Partido Socialista e às esquerdas, dificilmente agora pode ser apontado por não fazer oposição a António Costa.

O presidente do PSD tem agora o caminho limpo até às autárquicas: com a oposição interna anulada, um grupo parlamentar obediente e uma direção afinada onde se destaca sobretudo a entrada de Miranda Sarmento (o ministro-sombra das Finanças), Rio só depende de si próprio. Quando olham para a conjugação dos astros, os homens de Rio olham para as oportunidades que lhes surgem num horizonte favorável: uma eventual saída de Centeno, um PCP mais agressivo com um novo secretário-geral, a CGTP na rua, instabilidade nos orçamentos e na relação com as esquerdas.

Tudo conjugado, Rio pode sonhar com uma crise política nas negociações para o orçamento de 2022, em cima de umas autárquicas onde conta ter um resultado aceitável. Mas a longo prazo em política, tudo é imprevisível. Para já, Rio está de pedra e cal para bater o recorde de tempo como líder da oposição

Paulo Rangel: todo o futuro em aberto

O eurodeputado fez um dos melhores discursos do congresso social-democrata e os militantes reconheceram o feito: foi o mais aplaudido durante a intervenção e o mais ovacionado quando subiu ao palco depois de ter sido escolhido por Rui Rio como número um para o Conselho Nacional do partido.

Paulo Rangel soube escolher o lado vencedor nesta contenda e não alimentou as forças que, dentro do partido, o quiseram empurrar como candidato alternativo. O seu nome continua a ser repetido com insistência para o futuro pós-Rio ou para tentar recuperar a Câmara Municipal do Porto. Sem hostilizar ninguém, Rangel conseguiu impor-se como um nome aparentemente consensual num partido onde ninguém o é - nem o líder.

Miguel Pinto Luz: copo meio cheio

Uma meia-vitória, mas uma vitória. O ‘vice’ da Câmara de Cascais participou nas diretas como evidente underdog e com a ainda mais evidente intenção de ganhar notoriedade e capital político para disputar a liderança do PSD num futuro próximo - este nunca foi o seu tempo e ele sempre o soube.

Quando subiu ao palco, Pinto Luz tinha quatro propósitos: não hostilizar as tropas de Luís Montenegro (cumprido), não hostilizar os apoiantes de Rui Rio (também cumprido), reafirmar que cumpriu o dever de ir a votos (feito) e tentar condicionar todos os que não quiseram entrar na corrida. “Não fiquei na reserva, não me refugiei. Estive lá, disse presente. Alguns querem ser senadores sem nunca terem provado o gosto amargo da derrota. A derrota faz-nos crescer”.

Um discurso bem conseguido que não escondeu, ainda assim, uma derrota: a lista por ele patrocinada, a de Bruno Vitorino, acabou empatada com a de Carlos Eduardo Reis, não reforçando sequer o estatuto de Miguel Pinto Luz enquanto via alternativa no Conselho Nacional. Percebe-se melhor agora o porquê do recuo: Pinto Luz chegou a estar decidido em encabeçar uma lista própria ao Conselho Nacional, mas preferiu não ir a votos.

Salvador Malheiro e ‘salvador’ Silvano: os salvadores de Rio

Não é fácil segurar um líder que perdeu duas eleições de forma copiosa à frente de um partido habituado a triturar protagonistas. Mas, de uma forma ou de outra, Salvador Malheiro, vice-presidente, e José Silvano, secretário-geral do partido, conseguiram. Os principais operacionais da máquina do ‘rioísmo’ no terreno fizeram isso e ainda garantiram uma renovação dos órgãos de direção sem grande polémica.

Derrotados

O PSD: um partido menos sexy

Congresso? Qual congresso? Não fosse a bolha mediática - que tantas vezes Rio condena e ataca - e ninguém ligaria ao congresso do PSD. A responsabilidade não é do líder do PSD. Ou, pelo menos, não é só dele. O modelo de congresso está esgotado, o partido está despido de quadros, as bases estão despolitizadas e os discursos foram, salvo honrosas exceções, menos do que medíocres. Nem os congressistas quiseram saber: a sala esteve quase sempre vazia porque o que lá dentro se passava interessava pouco ou nada. Dois exemplos: noutros tempos, quando falavam dirigentes como os líderes das distritais do Porto ou de Lisboa, o congresso parava para ouvir. Alguém reparou naqueles dois apparatchicks?

Luís Montenegro: grandes expectativas, grande derrota

É o maior derrotado das diretas do PSD e este Congresso só serviu para reafirmar esse estatuto. E logo à força da Lei de Murphy: o discurso foi repetitivo, com uma dimensão de candidato a primeiro-ministro que a derrota nas diretas não lhe permitia vestir, contraditório - prometeu unidade mesmo jurando que jamais se calaria - e curto nas críticas - voltou a insistir em pressionar Rio em não aceitar salvar o Governo socialista quando ele e os seus principais apoiantes mal disfarçam que já só sonham com a queda de António Costa.

Prolongou-se para lá da hora, foi interrompido, vaiado e apupado. Ouviu palmas, mas a vaga de fundo - que existiu - virou maré vaza. A composição da lista ao Conselho Nacional foi reflexo disso mesmo: apesar do resultado positivo (191 votos, 16 mandatos), estava despedida dos seus principais apoiantes. Se a ideia era manter a chama acesa, Montenegro, autor “do” discurso do congresso de há dois, falhou. Ou não. Na noite da segunda volta e ao longo das últimas semanas, a tese de que Montenegro não quer, nem vai andar por aí têm-se consolidado. O mais certo é afastar-se.

Elina Fraga: desaparecida sem combate

Foi a grande surpresa de Rui Rio no 37º Congresso do PSD: ex-bastonária da Ordem dos Advogados e crítica assumida de Pedro Passos Coelho, Elina Fraga foi escolhida como vice-presidente do partido. Quando subiu ao palco, foi vaiada e não disfarçou o incómoda. À partida para este Congresso, em Viana do Castelo, liderava as bolsas de apostas como nome mais provável para sair da direção do PSD. E saiu. Nem Rio, nem ninguém da direção dele, parece que vá morrer de saudade. Entrou pela porta grande da polémica e saiu pela porta pequena.

Fernando Negrão: perco, logo desapareço

O deputado e antigo diretor da Polícia Judiciária não se dá bem com eleições. Fernando Negrão perdeu na Câmara Municipal de Lisboa, perdeu como candidato a Presidente a Assembleia da República, quase perdia para líder da bancada parlamentar e perdeu como o candidato de Rui Rio a presidente do Conselho de Jurisdição e por números bem redondos. Conhecidos os resultados, deixou o Congresso e não subiu ao palco quando o seu nome foi anunciado.