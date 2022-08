"Podem ter a certeza que o PS apresentará um candidato forte para ganhar a Câmara do Porto", afirma Pizarro

Manuel Pizarro formalizou este sábado, na Biblioteca Almeida Garret, no Palácio de Cristal, no Porto, a recandidatura à presidência da Federação Distrital do Porto, corrida em que já anunciou ter o apoio de 15 das 18 comissões políticas das concelhias locais. A 14 de março, o eurodeputado irá enfrentar nas urnas o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, eleições que marcam o fim do unanimismo do PS na distrital portuense após quatro anos de candidaturas únicas.

Pizarro, que em 2013 e 2017 foi candidato à Câmara do Porto e perdeu para o independente Rui Moreira, garantiu aos militantes socialistas que as autárquicas serão um dos grandes desafios do seu mandato no ciclo 2020-2022, propondo-se manter as 11 das 18 câmaras do distrito do Porto ganhas pelo partido em 2017, bem como a reconquista da liderança da Área Metropolitana do Porto, cenário que, lembra, “já não acontecia desde os anos 90”.

Numa sala com lotação esgotada por militantes de todo o distrito e na presença dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, mandatário da sua candidatura, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, o também vereador da Câmara do Porto elevou ainda mais a fasquia para as autárquicas de 2021, prometendo recuperar os municípios de Vila do Conde, Trofa, Amarante e Penafiel, e, se possível, tentar vencer na Póvoa do Varzim, concelho que o PS nunca venceu.

Para o fim, e “propositadamente”, Manuel Pizarro deixou a câmara mais cobiçada, a segunda do país, que os socialistas perderam para Rui Rio em 2001 e nunca mais ganharam. Sem abrir o jogo sobre o nome do próximo candidato do PS, Manuel Pizarro deixou uma garantia: “Podem ter a certeza que o PS apresentará um candidato forte, com ambição para ganhar a Câmara do Porto”.

“PS fala, no Porto, à moda do Porto”

O eurodeputado afiançou ainda que o PS “nunca desistiu do Porto”, lamentando que após a quebra “da coligação do Porto”, entre os socialistas e independentes durante o primeiro mandato de Rui Moreira, “a maioria” que governa a autarquia se tenha “resignado a uma cidade cada vez mais desigual, onde os jovens e a classe média não têm lugar”. Pizarro promete, por isso, que com o PS na governação da cidade haverá políticas de maior coesão social, requalificação de linhas ferroviárias e planos de infraestruturas rodoviárias nos concelhos do interior do distrito.

Outra das garantias deixadas pelo candidato, é a de que o “PS fala, no Porto, à moda do Porto”. “Criticamos com franqueza aquilo de que não gostamos. Mas, sabemos bem de que lado estamos. Em todos os momentos e, sobretudo, nas batalhas mais difíceis, o distrito do Porto nunca faltou ao PS e quero proclamar aqui, perante vós, que connosco continuará a ser assim”, afiança Pizarro.

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luísa Salgueiro, de Matosinhos, Marco Martins, de Gondomar, Alberto Costa, de Santo Tirso, Nuno Fonseca, de Felgueiras, Pedro Machado, de Lousada, foram alguns dos autarcas presentes na recandidatura de Pizarro, que corre com o mote' Continuar Unidos Pelas Vitórias do PS'.

Antes da intervenção de Manuel Pizarro, os autarcas subiram ao palco para elogiar a “humildade e combatividade” do líder da distrital, não poupando o presidente da Câmara de Gaia e da AMP o surgimento de candidaturas estéreis e de “vaidade pessoal e não de projetos” no partido, aludindo, sem nomear, ao candidatura de José Manuel Ribeiro, que oficializa a corrida à distrital no próximo sábado.