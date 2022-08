Montenegro não se cala, mas também não vai andar por aí

Era o discurso mais aguardado da tarde, mas acabou por ser um não acontecimento. Ou quase isso. Luís Montenegro fez um longo discurso, em quase tudo semelhante às intervenções que fez durante a campanha interna e com críticas (conhecidas e repetidas) ao Governo socialista - que Rui Rio não fez na intervenção inicial. Se na véspera Rui Rio não despertou grandes aplausos, se Paulo Rangel, imediatamente antes de Luís Montenegro, levantou várias vezes a sala, o candidato derrotado nas diretas foi ouvido em grande silêncio, recebeu alguns assobios e aplausos quando falou contra António Costa.

Embora se esperasse que este discurso servisse para alimentar as expectativas dos 47% de militantes que votaram nele nas últimas eleições, Luís Montenegro não foi deliberadamente por aí. Nem pareceu muito convencido de querer andar por aí, como um dia celebrizou Pedro Santana Lopes. O mesmo Luís Montenegro que, há dois anos, disse que não "pediria licença a ninguém" para disputar a liderança do PSD, limitou-se, desta vez, a deixar uma semente de resistência interna a Rui Rio. Resta saber agora quanto valerá a sua lista ao Conselho Nacional encabeçada pelo seu apoiante Paulo Cunha, autarca de Famalicão.

Parafraseando Francisco Sá Carneiro, Montenegro lá disse: "Longe dos cargos partidários e públicos, mas sempre perto para ajudar o partido. O que não posso, porque não tenho esse direito, é calar-me sob que pretexto for."

Foi o único esboço de resiliência de Montenegro, que, nesta altura do discurso, era cada vez mais desafiado a terminar. Antes, e ao som de gritos irónicos ("oooohhh"), o social-democrata já havia enterrado o machado de guerra.

"O PSD precisa de paz e unidade. E todos temos de contribuir para isso. Todos devemos exigir de nós próprios aquilo que exigimos de nós mesmos. O PSD precisa de se qualificar e refrescar o seu ambiente. Há demasiada crispação e agressividade verbal. Há demasiado fanatismo e excessos O partido precisa de tolerância e de respirar mais liberdade", disse, numa mensagem claramente dirigida à direção e a apoiantes de Rui Rio (mas que também encaixa em algumas das suas tropas).

Quanto ao resto, Montenegro ainda tentou (mais uma vez) pressionar Rui Rio a não dar a mão a António Costa no caso de a 'geringonça' cair - algo que não está sequer nos planos de Rui Rio e dos seus mais próximos apoiantes, como ainda hoje repetiram no Congresso de Viana do Castelo. Morais Sarmento foi claríssimo nesse sentido. Mas foi quando disse que Costa não podia contar com o PSD para ter estabilidade que foi mais aplaudido.

Na noite em que perdeu a segunda volta, Montenegro tentou enganar a sua própria morte política. Parafraseando Mark Twain, o social-democrata atirou: “Não vale a pena anunciarem a minha morte política, porque essa notícia é manifestamente exagerada”, disse. Acabou, entre os seus, ovacionado. Hoje, dizer o mesmo é um manifesto exagero.