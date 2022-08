Joacine votou contra descida do IVA da luz para que estivesse “fora de questão” a queda do Governo

A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira afirma que não votou esta quinta-feira a favor das duas propostas para descer o IVA da eletricidade porque não garantiam "justiça social e ambiental" e podiam ameaçar o primeiro Orçamento desta legislatura.

Num post no Facebook, a ex-deputada do Livre defendeu que "a falta de cultura térmica em Portugal não pode ser combatida com uma taxação que coloque quem ou o que polui ao lado de quem tem frio".

Para Joacine Katar Moreira, a ideia generalizada de que existem “impostos verdes” coloca em causa as lutas ambientalistas com vista a "mundos melhores, mais coabitáveis e sustentáveis".

"A intersecção que faço entre justiça social e ambiental e a relação que entre elas estabeleço, é feita pela irredutível noção de que nada existe em isolamento. Falar de pobreza energética é descurar pobrezas outras. Não há pobreza energética. Há pobreza."

Por último, a deputada não inscrita explicou que o seu sentido de voto relativamente a estas propostas teve também como objetivo garantir a estabilidade governativa. "Colocar em causa o primeiro orçamento da legislatura seria, assim, colocar em causa a estabilidade que a muito custo foi conseguida por todas e todos. Contribuir, então, para a possível queda do governo esteve fora de questão.".

Depois da retirada da confiança política pelo Livre, Joacine Katar Moreira passou na segunda-feira à condição de deputada não inscrita e a partir da próxima semana passa a sentar-se na última fila do Parlamento, entre o PS e o BE.

A deputada continuou a defender esta semana as 32 propostas de alteração ao documento apresentadas pelo Livre durante o debate do OE 2020 na especialidade. A proposta que visava a devolução do património de museus às ex-colónias foi chumbada na segunda-feira no Parlamento, enquanto a proposta que previa a criação de uma agência ou unidade de missão para o Novo Pacto Verde foi aprovada na terça-feira.