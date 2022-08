Joacine Katar Moreira já entregou carta de desvinculação ao Livre

É oficial: Joacine Katar Moreira já não integra o Livre. Depois do seu assessor, Rafael Esteves Martins, foi a própria deputada que enviou esta terça-feira uma carta ao Livre a solicitar a desvinculação do partido.

Num post publicado no Facebook – disponível apenas para os amigos –, a ex-deputada do Livre anunciou que enviou esta madrugada uma carta de desvinculação ao partido, manifestando-se de algum modo aliviada com esta decisão. “A sensação por enquanto não é de liberdade nenhuma. Mas de repente, fez-se algum silêncio e isso é uma espécie de ouro neste momento”, escreveu Joacine na rede social.

Fonte do Livre confirmou também ao Expresso que recebeu esta madrugada a missiva com o pedido de desvinculação do partido. Na segunda-feira, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, avançou no arranque do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, que Joacine Katar Moreira passava à condição de deputada não-inscrita após duas breves reuniões com a parlamentar e com a direção do Livre.

Em pleno debate e votação do OE2020 na especialidade, deputada continua a defender as 32 propostas de alteração ao documento apresentadas pelo Livre. Uma delas – a proposta que visava a devolução do património de museus às ex-colónias foi chumbada ontem no Parlamento.

Na sexta-feira foi o assessor da deputada, Rafael Esteves Martins, que anunciou que abandonava o Livre na sequência da retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira. “Não reconheço o Livre que ajudei a fundar. Os tempos que correm esclarecem-nos acerca das alianças: não de quem está necessariamente connosco, mas de quem não larga mesmo a mão de ninguém. E por isto eu não posso ficar mais no Livre, retirando-lhe consequentemente qualquer confiança política", escreveu o assessor de Joacine na sua página do Facebook.

O anúncio foi feito poucas horas depois de a recém-eleita Assembleia do Livre ter decidido por larga maioria, com 83% dos votos, a retirada da confiança política à deputada, após uma reunião que se prolongou durante a madrugada.

(Em atualização)