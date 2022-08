Da defesa ao despedimento. Como em três dias o CDS prescindiu de Abel Matos Santos

Demorou seis dias desde que o Expresso denunciou o pensamento de Abel Matos Santos. A notícia foi explosiva: o homem que lidera a chamada Tendência Esperança em Movimento do CDS, entretanto nomeado para a Comissão Executiva do CDS pelo novo presidente Francisco Rodrigues dos Santos, tinha chamado "agiota dos judeus" a Aristide de Sousa Mendes, elogiado Salazar e também a sua polícia política.

Porém, demorou seis dias até que a nova direção do CDS tomasse posição crítica sobre tais afirmações, feita ao longo dos últimos anos na página do Facebook onde Matos Santos faz intervenção pública - e política. Pelo meio, houve um comunicado da Comissão Executiva do partido, tentando vincular o novo dirigente ao ideário democrata-cristão, mas fazendo a sua defesa acérrima. Esse comunicado aconteceu na sexta-feira à noite. Em três dias apenas, tudo mudou. Eis as diferenças.

Da defesa de Abel...

O comunicado de sexta-feira à noite começava por dar uma garantia, que era também uma tentativa de vincular Abel Matos Santos. Pedia, no preâmbulo, que "não subsista uma dúvida: no CDS não há espaço para o racismo, para a xenofobia, para o anti-semitismo, para a intolerância ou para qualquer saudosismo de regimes que não assentem na liberdade."

Mas seguia dizendo que "o CDS precisa de se reconciliar com o seu passado, de incluir e de somar com todos os seus militantes e sensibilidades e de saber agregar". Para perceber porquê, é importante lembrar: Abel Matos Santos chegou a apresentar-se como adversário de Francisco Rodrigues dos Santos na corrida à liderança do CDS, mas acabou por prescindir da candidatura, a favor do então líder da Juventude Centrista, garantindo-lhe votos importantes para derrotar João Almeida no congresso do partido, há pouco mais de uma semana.

Daí os parágrafos que se seguiam no comunicado. Nesse documento, a direcção do CDS tomava por boa "a forma pública como Abel Matos Santos] se distanciou" das declarações antes escritas pelo próprio no Facebook e passava ao ataque: apontava o "rótulo ignóbil que lhe quiseram colar" e garantia que essa forma de distanciamento era "já clarificadora: a direcção do CDS regista a mensagem cristalina que dirigiu hoje pessoalmente à Comunidade Israelita de Lisboa, na qual reafirma o seu empenho em honrar a história do povo judeu e a memória dolorosa do Holocausto."

Depois, a equipa de Francisco Rodrigues dos Santos tentou virar a página: falava de "equívocos e mal- entendidos" (não atribuídos) e concluía que era "tempo de seguir em frente". A intenção só durou três dias.

Ao despedimento

Nesta terça-feira, com as críticas internas e externas a prosseguirem, a mesma Comissão Executiva do CDS resumiu as três páginas justificativas do comunicado anterior para menos de meia página, em que não só aceita a demissão do seu dirigente, como corrobora a ideia do afastamento provocado.

E fá-lo em três pontos:

Vincando que "o CDS é fronteira de todos os extremismos, farol dos valores da democracia cristã, do humanismo personalista e do primado da dignidade da pessoa humana." Reiterando que "estes valores foram reafirmados na moção vencedora do 28º Congresso", que "servem de guia e de limite à acção política do partido "e a todos vinculam". E concluindo que, "na sequência da primeira reunião da sua Comissão Executiva", o então dirigente "Abel Matos Santos apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal que ocupava neste órgão, não permitindo, deste modo, que as suas afirmações passadas possam suscitar dúvidas sobre a tradição política em que o CDS, inquestionavelmente, se insere."

Foi assim que, em apenas três dias, a direção se desvinculou de um dos seus novos dirigentes, aceitando de pronto a sua demissão e aceitando que as garantias de que este estava vinculado aos valores do partido eram, afinal, frágeis. Na verdade, como noticiou o Expresso, desde o primeiro momento que a nova direção do CDS mostrou enorme desconforto com as declarações que conheceu de Abel Matos Santos. Mesmo assim, reagiu a três tempos: primeiro, na notícia original, dizendo que as desconhecia; depois, defendendo-o do "rótulo ignóbil que lhe quiseram colar" e, por fim, aceitando a sua demissão.

Resta saber como fica a coligação interna que ajudou a eleger Francisco Rodrigues dos Santos. Recorde-se: nas listas para o Conselho Nacional, órgão maior entre congressos, o adversário de Rodrigues dos Santos, João Almeida, obteve 44,5% dos votos. E os críticos do novo líder não o pouparam nesta polémica.