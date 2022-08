Marques Mendes diz que baixa do IVA "provavelmente não vai passar"

Marques Mendes considera que a oposição anda numa "competição" sobre quem fica com os louros da baixa do IVA da eletricidade e que isso é um "exercício de populismo". Contudo, está confiante que "provavelmente não vai passar".

No comentário habitual ao domingo, no Jornal da Noite da SIC, Marques Mendes conta que "houve uma maratona negocial" entre o Governo, BE e PCP e que foram acordadas todas as propostas que serão votadas e aprovadas na comissão de orçamento e finanças a partir de amanhã, quando os deputados começarem a votar, artigo a artigo, o Orçamento do Estado para este ano. "Fica em aberto o IVA da eletricidade", disse.

Contudo, disse, BE e PCP "não vão permitir passar" as compensações à medida que o PSD prevê e como tal a medida cairá. O Bloco tem sido claro nesse assunto, dizendo que votará a favor do artigo que prevê a baixa do IVA da eletricidade, mas não o artigo das compensações. Resta saber o que fará o PSD, sendo que a avaliar pelo que tem dito o presidente do partido, a proposta deverá cair.

Ora para Marques Mendes a própria da proposta do PSD, que defende a baixa do IVA da energia para consumidores domésticos para a taxa mínima de 6% é criticável e recorda até que na Bélgica já houve uma medida semelhante que acabou por ser considerada ilegal. Para o comentador, a proposta do Governo, de baixar o IVA consoante o consumo, "é mais correcta do ponto de vista social e ambiental".

Apesar de acreditar que a medida ficará pelo caminho, Marques Mendes defende no entanto que se esta for aprovada, o Governo deve respeitar a vontade do Parlamento. "É o que se faz em democracia. Se considerar ilegal, recorre à COmissão Europeia e aos tribunais".

O comentador referiu-se ainda aos casos da semana na política como a retirada da confiança política do Livre à deputada Joacine Katar Moreira. Disse Marques Mendes que a deputada é "egocêntrica e completamente impreparada", mas que o Livre "também perde a credibilidade toda" neste processo.

O comentador considerou ainda que a declaração de André Ventura sobre Joacine Katar-Moreira foi um acto de racismo e uma atitude de "troglodita".