Livro de ex-PCP omite Jerónimo. “Não calhou”

Nem uma referência a Jerónimo de Sousa surge ao longo das 198 páginas de “Memórias Escolhidas”, que o ex-dirigente do PCP, Domingos Lopes, vai lançar, na próxima quarta-feira, na Associação 25 de Abril, em Lisboa. “Não calhou”, diz ao Expresso. “Até tenho muita coisa a dizer sobre ele”, mas, por enquanto, o dissidente comunista nada revela. A saga vai continuar. “Estou a reunir tópicos”, afirma, com a promessa de voltar a falar do partido, que acusa de estar a “definhar” por “incapacidade de julgar as orientações protagonizadas” e a sofrer de “anquilose própria da falta de rejuvenescimento”.

Aos 70 anos, o ex-dirigente comunista abre o livro da sua vida pessoal e partidária. “Comecei a pensar que podia ter coisas interessantes, do ponto de vista político e sociológico, a contar. Ou, se calhar, é só a velhice”, justifica Domingos Lopes. Da infância passada em Amorim, freguesia do concelho da Póvoa de Varzim, à entrada na Universidade de Coimbra em plena crise académica e o testemunho do 25 de Abril, vivido em direto, em Lisboa, Domingos Lopes faz a sua biografia. Mas é no pós-revolução e com o convite para o gabinete de Álvaro Cunhal (então ministro sem pasta) que começa a sua ligação mais próxima com a estrutura dirigente do PCP. O livro é, sem dúvida, “um ato político”. E ajuda a desvendar alguns dos segredos sobre o funcionamento do partido, que considera estar em queda e fechado num “tarefismo”. Revela ainda facetas de alguns dos principais atores políticos do Portugal democrático. Aqui ficam alguns exemplos.

