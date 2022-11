Joacine atira à esquerda e à direita: "Eu nasci para estar ali. E vou continuar ali"

Joacine Katar Moreira assumiu sentir-se como peixe na água na Assembleia da República e diz que dali não sai nem ninguém a tira. A deputada a quem o Livre retirou a confiança política, aproveitou o final de uma manifestação anti-racista realizada ontem em Lisboa para fazer um pequeno comício na rua, onde assumiu que vai manter-se na AR, não até que a voz lhe doa, mas enquanto não deixar de gaguejar ali. Num discurso quase sem interrupções, a deputada reagia pela primeira vez em público à retirada de confiança política do Livre, anunciada na sexta-feira à noite.

“Eu não vou permitir que ninguém me diga que eu estou onde não devia estar. Eu nasci para estar ali. E vou continuar ali. Eu não me imagino em mais sítio nenhum hoje. Lamento muito​”, afirmou perante manifestantes entusiasmados, assumindo que o mandato é “democraticamente e constitucionalmente” seu. Ainda sobre o Parlamento, Joacine reafirmou que só lhe interessa quem votou, confia e torce por ela e que vai continuar a trabalhar "com a confiança de uns e sem a confiança de outros".

Perfeitamente à vontade perante um público que a ia apoiando com palmas e assobios, a deputada escolhida através do métodos de primárias e eleita nas listas do Livre, assegurou: "Eu adoro estar aqui porque a minha gaguez desaparece. Enquanto a minha gaguez não desaparecer da Assembleia da República, não saio de lá também”​.

Visivelmente empolgada e quase sem travões na voz, Joacine Katar Moreira virou-se mais diretamente para o racismo, o tema da manifestação que aconteceu na sequência das alegadas agressões por parte de um PSP a Cláudia Simões. Aludindo à posição de André Ventura, deputado do Chega que propôs que Joacine fosse devolvida ao país de origem depois desta ter apresentado uma iniciativa em que defende o regresso de arte africana que está nos museus portugueses às ex-colónias, atirou vários perguntas: “É normal os fascistas mandarem-me para a minha terra? É normal este ódio, esta desinformação, este racismo institucional?”. Perante as respostas: “Não!”, seguiu “Não há anti-fascismo sem anti-racismo. E isto é de de todos e de todas. É da esquerda deste país também e não só da direita, porque se a esquerda reclama ser anti-fascista, ela tem de reclamar ser anti-racista. Temos de garantir que nenhum racista se sente demasiado à vontade. Foi para isso que se fez o 25 de Abril, foi ou não foi? Para que os fascistas ficassem inquietos, desconfortáveis e calados”, concluiu.

Nota: Por erro, o Expresso publicou um tweet que não era da deputada. Pelo lapso pedimos desculpa.