CGTP. Novo líder decidido a dois dias do congresso

A menos de duas semanas do congresso que substituirá toda a direção da CGTP — incluindo o secretário-geral — ainda não foi aberta a discussão interna sobre a futura liderança que conduzirá aquela central sindical nos próximos quatro anos. Pela primeira vez na história da organização, o suspense vai manter-se até aos últimos dias. A reunião final para aprovar os nomes dos principais futuros dirigentes a eleger no congresso está marcada para dia 12, precisamente dois dias antes do arranque dos trabalhos. E Arménio Carlos, que prometeu ter uma palavra a dizer sobre o seu sucessor, ainda não se pronunciou.

“Vamos entrar, em breve, nessa discussão”, diz o líder da CGTP ao Expresso. Apesar de, há cerca de um ano, a central sindical ter dado o pontapé de saída para a preparação do congresso, a decisão de quem vai liderar a Intersindical nos próximos quatro anos continua em aberto. É uma situação inédita, sobretudo tendo em conta a última mudança de liderança: Carvalho da Silva terminou, em 2012, um longo mandato como secretário-geral, mas quatro anos antes já Arménio assumiu o papel de número dois, tendo a sua chegada ao topo da central sindical sido considerada uma “sucessão natural”.

