Até quando Costa conta com Centeno? "Nada na vida é eterno"

Os jornalistas notam a hesitação do primeiro-ministro. “É normal que as pessoas [hesita] olhem para a vida de uma forma diversa”. A resposta de António Costa ao Jornal de Notícias faz passar a ideia que há duas maneiras de pensar diferente entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças. Se a Costa não lhe passa pela cabeça não cumprir a legislatura e prolonga a sua vida política para lá de 2023, já Centeno parece mostrar vontade de sair, mais cedo do que tarde.

Na entrevista à revista do JN, Notícias Magazine, António Costa começa por notar que o tema da continuidade de Mário Centeno se tem tornado uma "obsessão", deixa elogios ao titular das finanças, aquele que “já bateu o recorde” de longevidade na pasta que até agora pertencia a Sousa Franco, e fala em como "seria bom mantê-lo", assim mesmo no condicional, porque tudo depende da vontade do ministro das Finanças. Quando a pergunta é sobre os “sinais” que o ministro tem dado, Costa deixa transparecer que terá de começar a pensar num plano B: “Toda a gente sabe que nada na vida política é eterno. Eu também não estarei aqui, seguramente, o resto da minha vida”.

Mas estará, certamente, mais do que Centeno. É o que deseja. Em 2018, no congresso do partido, avisou quem se posicionava para o suceder daqui por uns anos - leia-se Pedro Nuno Santos - que ainda não tinha posto os papéis para a reforma, agora, nesta entrevista, ainda antes de alguém pisar o palco do congresso, António Costa deixa logo os avisos que está de “boa saúde pessoal e política” e não conta abrir a caça à liderança do PS antes do final da legislatura. “Tenho 58 anos, seguramente trabalharei até aos 70. Tenho muitos anos pela frente”, afirma.

Os socialistas terão congresso este ano e se tudo correr pelo calendário só voltarão a reunir o conclave em 2022, um ano antes das próximas legislativas - se não houver eleições antecipadas. É essa altura a ideal para preparar a sucessão? “Em condições normais não vejo nenhuma razão para isso”, responde, fechado a porta a essa discussão em breve e esfriando as tentativas de posicionamento de possíveis sucessores.

Já por várias vezes falou da possibilidade de uma terceira legislatura, sem se perceber que contas faz à duração desta, Costa diz que só no final regular, em 2023, avaliará se tem condições para continuar a liderar o PS. “No final desta legislatura acho que estarei em condições de avaliar se continuo ou não a ser a pessoa certa para liderar o PS”, responde.

Marcelo reeleito a 99%

António Costa não tem grande “emoção” nem sequer “ansiedade” pelas eleições presidenciais do próximo ano e como tal não vê pressa numa necessidade de posicionamento do PS. Mas deixa transparecer que não tem muita vontade que apareça um candidato na sua área, contra Marcelo Rebelo de Sousa, que, diz, é do sentimento geral que deve continuar.

Na entrevista descarta Ana Gomes - “eu ouvi-a dizer que não seria candidata, portanto creio que é uma questão que está ultrapassada” -, diz esperar por quem se posicione - “a tradição do PS é pronunciar-se sobre as candidaturas que existem” -, mas na verdade, espera para ver o que faz o Presidente que, diz, se se recandidatar tem quase 100% de hipóteses de ganhar. “Creio que não é preciso ter grandes poderes divinatórios para perceber qual é o sentimento geral do país. Esse sentimento é de aprovação clara do mandato do Presidente da República, há um desejo de recandidatura, e diria que há 99% de possibilidade de o actual presidente, apresentando-se como candidato, vir a ser reeleito. Não creio que sejam eleições que suscitem particular emoção, salvo se o Presidente decidir não se recandidatar. Aí, tudo fica em aberto”, responde. Apoio meio dado, falta o candidato desfazer o tabu, que deverá desfazer lá para Novembro.