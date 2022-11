Rui Rio testa alianças alargadas nas autárquicas

Passos Coelho sugeriu o que fez e o que Rui Rio nunca quis fazer: uma estratégia de unidade à direita para a devolver ao poder. Os dois não podiam estar em páginas mais diferentes. Ao contrário do seu antecessor, Rio não acredita em somas aritméticas, que julga serem artificiais. A articulação à direita vai acontecer pontualmente e sem estados de alma, mas os caminhos fazem-se em separado, na convicção de que a unidade virá depois — quando (ou se) o PSD conquistar o centro e os partidos à sua direita conquistarem o eleitorado que perderam.

“De que vale falarmos em unidade e em reformas estruturais se não conseguirmos a maioria [de deputados]? Seriam sempre chumbadas. Não podemos andar a brincar às reformas”, afirma fonte próxima do líder social-democrata.

Coisa diferente é falar em alianças locais para roubar câmaras aos socialistas — a grande prioridade de Rui Rio para o próximo biénio. A moção estratégica com que Rio se apresentou a votos nas últimas eleições internas é, aliás, clarinha: o “PSD deverá estabelecer compromissos eleitorais com outras forças políticas, movimentos e grupos de cidadãos independentes” e “liderar” onde é maioritário e “colaborar onde tal não acontece”. O líder do PSD não exclui a hipótese de manter e aumentar as coligações pré-eleitorais nas autárquicas.

