Passos Coelho quer mesmo manter-se na reserva

Preocupado com o rumo estratégico de Rui Rio que insiste em manter o PSD ao centro e cético com as feridas expostas pelas diretas que reelegeram o atual líder, Pedro Passos Coelho decidiu sair da toca. Agarrou com as duas mãos um convite do presidente da concelhia ‘laranja’ de Ponte da Barca, seu amigo há anos, combinaram a data com requintes de conveniência política (15 dias antes do Congresso seria “uma data boa”, como explicou ao Expresso o anfitrião, José Alfredo Oliveira), e levou dois recados para consumo interno: se o PSD quer estar “à altura” do que o país precisa deve-se deixar de “zaragatas” e trabalhar para a união interna, ao mesmo tempo que se deve aproximar do CDS, o parceiro com quem Passos quer ver firmar uma alternativa reformista ao Governo do PS. Se o ouvirem, excelente. Se não, ele estará na reserva para o que der e vier.

“Este é o momento em que se vai fazer o jogo e o que se disser nesta altura ainda pode ter algum efeito construtivo”, explica ao Expresso fonte próxima do ex-primeiro-ministro. Que partiu para Ponte da Barca com um objetivo: aconselhar o partido a arrepiar caminho e a trabalhar para a única fórmula que Passos acredita poder levar o PSD de volta ao poder. Se não quiserem aproveitar, “é com eles”, partilhou em privado. O timing e o tom do seu inesperado regresso não deixam dúvidas: ele quis mostrar que está vivo, que segue de perto o partido, que falou agora para condicionar o Congresso, e que quer manter-se na reserva para o caso de ainda poder ser útil.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.