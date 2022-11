Marcelo (continua) cético com a nova direita

Marcelo Rebelo de Sousa acha positivo que as atenções deixem de estar concentradas à esquerda e que já haja razões para se olhar para a direita por ser desse lado do espetro político que começaram a mexer várias peças, mas está longe de sentir confiança no que está para vir. Para o Presidente da República, que esta semana recebeu o novo líder do CDS (e ficou estupefacto por, depois de o ter aconselhado a amaciar a relação com o seu grupo parlamentar, o ter ouvido a dizer à saída que no CDS “não há Joacines”), o futuro do parceiro natural do PSD ainda é uma incógnita. O melhor, tem confidenciado o Presidente, é esperar para ver.

Na conversa com Francisco Rodrigues dos Santos, Marcelo aconselhou-o a confluir com o PSD e, pelo menos neste ponto, “Chicão” parece ter concordado com o PR. Ao Expresso, já após a audiência em Belém, o sucessor de Assunção Cristas deu razão a Passos Coelho que por estes dias veio pedir uma aliança PSD/centristas. Marcelo anda há quatro anos a pedir isso mesmo, por acreditar que só federando a direita é que se consegue consolidar uma alternativa à maioria de esquerda. O problema é que o Presidente ainda vê muitas incógnitas no horizonte.

