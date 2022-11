Francisco Rodrigues dos Santos. Os cinco problemas que tem para resolver

Não foi um arranque pacífico. Depois de uma corrida acesa que serviu para expor as fraturas internas no partido, Francisco Rodrigues dos Santos venceu o congresso do CDS... mas a parte difícil começa agora. Na semana em que tomou as rédeas a partir do Largo do Caldas, o jovem líder deparou-se com uma série de desafios — da organização, ao estado das contas do partido, passando pelas polémicas que cercam um dos membros da sua cúpula (ver texto nesta pág.) ou pela articulação com um grupo parlamentar que não o apoiou. Os próximos tempos, que se querem de estabilização para garantir que a mensagem política do novo CDS passa, adivinham-se trabalhosos. Mais difícil para uma direção inteiramente renovada, com pouca experiência.

