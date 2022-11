Depois da sua última greve, Arménio aconselha Costa: "Cuidado"

A duas semanas de deixar o cargo de secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos deixa um aviso claro a António Costa. “Ou o Governo percebe o descontentamento ou sofrerá um acerto de contas no momento das eleições. O que se passa na Administração Pública é inadmissível e não se faz”, diz, aproveitando para lembrar que “há muitos, mas muitos trabalhadores que votaram no PS a fazer greve”. A mensagem é clara e insiste na ideia de que se não perceberem “os sinais”, os socialistas se arriscam a “esvaziar a sua base social e eleitoral de apoio”. Esta é a quarta paralisação geral dos funcionários públicos feita contra governos liderados por António Costa, mas é “uma greve histórica”, resume Arménio Carlos.

Os sindicatos da Função Pública afetos à CGTP e à UGT juntaram-se num protesto que teve como ponto central a proposta de aumento salarial de 0,3% e que acontece a uma semana da votação final do Orçamento do Estado de 2020. Os números da adesão, já se sabe, são os que vão sendo apresentados pelos sindicatos e dão conta de um forte impacto em vários serviços públicos. A área da Saúde foi, segundo a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), afeta à UGT, a mais atingida, com uma adesão de 90% dos trabalhadores. Os efeitos traduziram-se em consultas canceladas, cirurgias adiadas, centros de saúde fechados e hospitais a meio gás, naquela que foi, garantiu o secretário-geral da Fesap, José Abraão, a “maior adesão de sempre” neste sector.

