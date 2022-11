Costa deixa aviso sobre o IVA: "Não estamos disponíveis para comprometer a responsabilidade orçamental"

O tom é de aviso mais do que de dramatização, caso os partidos na Assembleia da República aprovem na próxima quarta-feira a redução do IVA da eletricidade. Em respostas aos jornalistas, no final da Cimeira dos Amigos da Coesão, em Beja, o primeiro-ministro avisou para aquilo que considera que "será um erro profundíssimo" se alguma das propostas para baixar o IVA avance. No final, questionado se admite negociar ainda com os parceiros para evitar que tal aconteça, António Costa desviou a resposta e disse que não está "disponível para negociar o combate às alterações climáticas" e também que não está "disponível para comprometer a responsabilidade orçamental".

Em causa está o facto de para o Governo, as propostas de redução do IVA da luz, seja a do PSD para os 6% do IVA dos consumidores domésticos ou a do BE para todos os consumidores para a taxa de 13%, serem "socialmente injustas, ambientalmente insustentáveis e financeiramente irresponsáveis".

Costa apela ao "bom-senso dos partidos" para que o "problema seja rapidamente ultrapassado" e deixa a pergunta: "Alguém quer voltar para trás? Não acredito que alguém queira", lançou, referindo-se ao peso financeiro da medida. Saindo de um encontro de 17 países sobre o que será o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, António Costa comparou o peso de uma descida deste imposto, como é proposto pelos partidos, ao que está a lutar com os outros países para não se perder fundos europeus da Coesão: "Estamos a lutar para a manutenção de 1.600 milhões de euros de fundos de Coesão para Portugal nos próximos sete anos. Num ano, essa medida consome 800 milhões de euros, ou seja, praticamente metade do que estamos a lutar para manter nos próximos sete anos".

Aliás, esta tem sido a argumentação do Executivo para pressionar o PSD a deixar cair a sua medida e não aprovar a do BE. Dizendo Rui Rio que não aprovará nenhuma medida sem a devida compensação, António Costa lança a farpa ao presidente social-democrata. Contudo, tal como o Expresso escreveu na edição deste Sábado, o PSD está a equacionar uma alternativa de compensação por via de outros impostos para convencer a esquerda a votar - uma vez que BE e PCP dificilmente aprovariam as medidas compensatórias propostas pelo PSD, que passavam por cortes nos consumos intermédios do Estado, leia-se cortes na saúde e na educação.

Rui Rio questionou esta semana o Executivo sobre afinal qual o valor que tem previsto no Orçamento para a sua própria medida. O Governo inscreveu no Orçamento uma autorização legislativa para pode avançar com uma medida quando o comité do IVA autorizar a criação de vários escalões de IVA consoante o consumo, mas não um valor. "A previsão que temos não é uma previsão quantificável neste momento porque não sabemos quando a Comissão responde, nem sabemos ainda em que termos a Comissão pode vir a responder", respondeu. "Não podemos dizer o montante que está previsto", reforçou.

Para Costa, esta medida do Governo "é a única que merece ser aprovada" porque é justa do ponto de vista social e ambiental. Contudo, não diz qual o valor que custará. Tudo depende do que for a resposta de Bruxelas e de quando ela chegará. O primeiro-ministro está "otimista" que Bruxelas autorize à criação de escalões consoante o consumo, uma vez que se já admitiu "essa diferenciação em relação aos produtos agrícolas muito provavelmente vai aceitar em relação à eletricidade".