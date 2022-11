Beja foi o centro da Europa por um dia. O que ficou decidido na cimeira de Costa e mais 14 primeiros-ministros

Chegaram de vários países da Europa e foram de avião para Beja. O que fez juntar os chefes de Governo de 17 países, Portugal incluído, numa cimeira de um dia no Alentejo? O orçamento para a União Europeia de 2021-2027, o chamado quadro financeiro plurianual, e a forma como será distribuído pelos diferentes fundos europeus. No final, 15 dos países presentes assinaram uma declaração conjunta com a posição negocial que levarão ao Conselho Europeu do próximo dia 20 de Fevereiro: não querem um euro cortado à Política de Coesão, e não querem baixar a percentagem de comparticipação europeia nos projectos financiados. Esta posição deixa abertura à negociação do envelope total do orçamento, desde que o Fundo da Coesão não baixe dos 351 mil milhões de euros para os próximos sete anos.

O que está em causa?

Os países europeus, agora a 27, estão em negociações para estabelecerem aquele que será o próximo quadro financeiro plurianual para os anos de 2021 a 2027, já sem as contribuições do Reino Unido. A negociação está numa encruzilhada há meses, entre os países que não querem reduzir o valor total do orçamento europeu (nem cortes nos fundos de coesão) e os chamados cinco frugais, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia e Áustria que continuam a apontar para um orçamento de 1% do Rendimento Nacional Bruto da UE e que não se importam de cortar na Coesão para direcionar para outros fundos com prioridades novas como o digital ou ambiental.

Tudo começou a correr mal com a proposta dos finlandeses, que presidiram à União Europeia no último semestre de 2019. A presidência finlandesa apresentou uma "negotiation box" para um orçamento global de 1,07% do RNB, o que levaria a um corte do orçamento europeu. Um valor longe do 1,11% proposto pela Comissão Europeia e muito longe do 1,3% proposto pelo Parlamento Europeu.

Para desbloquear o impasse, o presidente do Conselho, Chales Michel, tomou as rédeas da negociação - o que deixa a presidência croata um pouco afastada - e marcou um Conselho Europeu extraordinário para o próximo dia 20 de Fevereiro. Sabe-se quando começa, não se sabe quando acaba.

Este sábado, na reunião dos Amigos da Coesão, António Costa defendeu que não se deve "concluir o Conselho sem um acordo definitivo sobre o quadro".

Quais as propostas em cima da mesa?

Além das propostas já referidas acima, no próximo dia 20 de Fevereiro, espera-se que Charles Michel leve aos países uma nova "negotiation box" que, não sendo muito diferente da proposta da Comissão Europeia, vá um pouco mais ao encontro das pretensões dos 17 países este sábado reunidos em Beja e até da própria proposta do Parlamento Europeu. Mas não se espere que seja uma proposta "revolucionária" avisou esta semana uma fonte comunitária.

Perante este quadro, António Costa marcou para este sábado a reunião dos Amigos da Coesão para que estes países se apresentassem em conjunto no Conselho de dia 20. Dos 17 presentes - Bulgária, República Checa, Estónia, Grécia, Hungria, Letónia, Liituânia, Malta, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Itália e Croácia - , apenas estes dois últimos estados não assinaram a declaração conjunta no final. Itália por não se rever em tudo, a Croácia porque, apesar de se rever, está neste momento na presidência da União.

O que foi decidido?

Estes países são os maiores beneficiários da Política de Coesão, parte dos fundos que permite financiar projectos das regiões mais distantes da média europeia, entre eles Portugal. Na cimeira de Beja saiu uma declaração que diz, acima de tudo, que esta política não pode ter qualquer corte.

Em primeiro lugar que um corte na Coesão seria "inaceitável" tendo em conta que persistem "disparidades substanciais no nível de desenvolvimento entre regiões e estados-membros" e que "o impacto da crise continua presente". Por isso, antes pelo contrário, defendem, a Europa deve manter, a preços reais, o valor do anterior quadro orçamental, nem um euro a menos, de modo a "intensificar os esfoços para aumentar os investimentos que garantam a convergência económica, social e territorial, com foco especial nas regiões menos favorecidas". No final, em conferência de imprensa, António Costa referiria que "seja qual for o montante global” do quadro financeiro ou “o entendimento que se venha a ter sobre a criação de novos recursos próprios, a política de coesão não deve ter qualquer tipo de corte”, disse.

Em segundo lugar, querem que não se mexa nas taxas de co-financiamento e que o "pré-financiamento deve manter-se em níveis suficientemente altos". O que isto significa é que rejeitam que a taxa de co-financiamento baixe dos 85% para os 70% como proposto pelos finlandeses e que as condições de utilização dos fundos permitam que eles sejam mesmo executados. Isto porque um dos principais problemas actualmente é o valor de fundos ainda por executar.

Na mesma declaração, os países defendem ainda uma maior "flexibilidade" no uso dos fundos para poderem adaptar-se aos desafios climáticos e ainda um sistema de recursos próprios “mais simples e mais justo” e a abolição de todos os sistemas de devolução (rebates) a partir do início do fundo.

Outro dos assuntos em cima da mesa tem sido o novo Fundo para a Transição Justa, na pasta de Elisa Ferreira. Este novo fundo, do qual Portugal poderá beneficiar apenas na ordem dos 79 milhões de euros, deve ter uma dotação orçamental adicional ao orçamento europeu e não ir buscar verbas aos fundos da Coesão e da Política Agrícola Comum, defendem os países presentes em Beja. "A evolução não pode ser feita à prova daquelas políticas que já provaram que deram resultados", defendeu António Costa.

Os fundos para Portugal estão em causa?

Sim, pelo menos 1.600 milhões de euros nos próximos sete anos estão no fio da navalha. Isto porque a proposta da Comissão Europeia prevê um corte na política da Coesão na ordem dos 10%. Para Portugal, esse corte seria de cerca de 7%, o que representa 1.600 milhões de euros a menos.

No Conselho Europeu de 20 de Fevereiro é por este envelope que António Costa estará a lutar. No final da reunião, o primeiro-ministro português disse que o objetivo é partir da proposta de base da Comissão Europeia e fazer um esforço para ir mais além. "O Conselho tem de fazer não é acrescentar dificuldades, é, a partir da posição da Comissão, tentar um ponto de encontro com o Parlamento Europeu", que será a instituição que terá de dar o ok final.

O que vai acontecer a seguir?

A União Europeia já está numa corrida contra o relógio para aprovar o próximo quadro que deveria entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2021, coincidentemente o mesmo dia que começa a presidência portuguesa da União Europeia. Mas está mais atrasado do que nunca, o que pode levar a que a Europa esteja algum tempo sem a aplicação de fundos. "Pára tudo", como disse esta semana a jornalistas portugueses o director-geral do Orçamento, Gert-Jan Koopman.

Costa acredita que é possível chegar a um acordo nestes primeiros seis meses do ano, ainda durante a presidência croata e pressiona para que não saiam do Conselho Europeu de dia 20 sem qualquer acordo político. "É urgente chegarmos a um acordo global sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP). Seria um péssimo sinal que a UE daria aos cidadãos europeus, às empresa europeias, ao conjunto de agentes económicos, atrasar-se mais na aprovação”, disse. Até porque, lembrou, há quem se recorde "das dificuldades que a economia europeia sofreu como atraso da aprovação do atual quadro comunitário". "Não podemos repetir, na transição do atual para o próximo, os mesmos erros”, afirmou.

No final do encontro no Convento de São Francisco em Beja ficou um lema final lançado pelo primeiro-ministro português: "Contra a divisão da União, a coesão da União. E isso assenta no reforço da Política de Coesão".