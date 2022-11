Caso Abel. Sob pressão, “Chicão” pede reunião à comunidade judaica

A notícia de publicações antigas no Facebook em que Abel Matos Santos, membro da Comissão Executiva do CDS, chamava “agiota de judeus” a Aristides de Sousa Mendes caiu como uma bomba na comunidade judaica e no próprio partido. Perante um comunicado em que a Comunidade Israelita de Lisboa manifesta “estupefação e surpresa” perante o teor “ofensivo” das declarações a direção do partido tenta controlar os danos, e Francisco Rodrigues dos Santos vai mesmo pedir uma audiência à organização. Entretanto, por entre pressões para que Matos Santos tomasse a iniciativa de se demitir, o ex-ministro António Pires de Lima já veio exigir ao líder que lhe “retire a confiança política”, uma decisão que, pelo menos para já, Rodrigues dos Santos não tomará. Mas o ambiente dentro da nova direção ficou tenso.

