Partidos unidos na condenação de “declarações xenófobas” de André Ventura

"Não deixámos de colocar na mesa o repúdio e condenação das palavras de André Ventura. Todos os partidos condenaram veemente as palavras xenófobas do deputado. Revemo-nos todos nas palavras do presidente da Assembleia da República, que teve não só a posição esperada e certa de quem é o rosto da AR", declarou Pedro Filipe Soares.

Segundo o líder parlamentar do BE, o partido não podia deixar de levar este assunto à conferência de líderes, uma vez que o debate no Parlamento não pode permitir "achincalhamento" e "desrespeito". "A nossa condenação esperava que outros grupos parlamentares acompanhassem e todos responderam", acrescentou.

Explicando que não haverá votos de condenação, Pedro Filipe Soares destaca a "posição clara" de repúdio de todos os partidos às declarações de Ventura, sendo uma "condenação que fica para a história" enquanto uma "larguíssima maioria" saiu em defesa da democracia e da pluralidade.

"Se votássemos seria só na próxima semana. Havendo posição clara da conferência de líderes e do Presidente da Assembleia da República, consideramos que este caso fica encerrado", sublinhou.

Já André Ventura reiterou que não considera que as suas declarações tenham sido ofensivas ou xenófobas, garantindo que diria o mesmo se fosse outro deputado. "Estou aqui para defender os direitos dos portugueses e não de outros países. A deputada Joacine é que defende mais o património de outros países do que o nosso", afirmou o líder do Chega recusando apresentar um pedido de desculpas à deputada.

Joacine Katar Moreira recusou,por sua vez, prestar quaisquer declarações aos jornalistas à saída da conferência de líderes no dia em que será votada a retirada da sua confiança política na Assembleia do Livre.

Em causa está uma proposta de alteração ao OE2020 apresentada pelo Livre que prevê a devolução dos bens culturais às ex-colónias. O líder do Chega propôs no Facebook que a deputada Joacine fosse "devolvida ao seu país de origem".