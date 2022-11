Eutanásia será votada no Parlamento a 20 de fevereiro

Já está agendada uma das discussões mais quentes deste início da legislatura. Será a seguir ao Orçamento do Estado, a 20 de fevereiro, que os deputados se sentarão no plenário para votar de novo as propostas para despenalizar a morte medicamente assistida.

Passada a discussão orçamental, será então no final de fevereiro que os partidos debaterão pelo menos quatro iniciativas sobre a eutanásia - PS, Bloco de Esquerda, PAN e PEV voltaram a apresentar propostas, como já tinham feito em 2018. E se em maio desse ano as expectativas destes partidos acabaram goradas, com a proposta que reunia maior consenso (a do PS) a ser chumbada por uma diferença de cinco votos, desta vez as perspetivas são melhores para quem quer a eutanásia aprovada: não creceram vários partidos que defendem a legalização, como os que assumem uma posição contrária perderam representação (PCP e CDS).

Além disso, desta vez há uma novidade do lado do PSD, uma vez que o presidente do partido, Rui Rio, adiantou na altura da primeira votação que se fosse deputado votaria a favor da despenalização. Entretanto, também António Costa, no congresso do PS, falou a favor de "assegurar a todos que o queiram ter uma morte digna e poder recorrer à eutanásia".

No que toca aos partidos mais pequenos, existe ainda, confirmou o Expresso, a hipótese de que o Iniciativa Liberal possa vir a apresentar uma proposta neste sentido, sendo que decidirá até à próxima segunda-feira.