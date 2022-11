Ana Catarina Mendes defende “pontos de encontro com o PSD” ao longo da legislatura

Assim que o PSD esteja “estabilizado” - do período de agitação interna que acabou de atravessar -, o PS terá de fazer uma aproximação a Rui Rio. “O dr. Rui Rio, neste Orçamento do Estado, apresentou-se com um conjunto de propostas avulsas, impreparadas e sem as contas feitas. Isso não significa que daqui para a frente, estabilizado que esteja o PSD e a sua vida interna, não haja pontos de encontro. E tem mesmo de haver pontos de encontro com PSD”, defende Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, em entrevista ao “Público” esta quinta-feira.

Segundo a socialista, o Parlamento é o espaço ideal para encontrar capacidade de diálogo em algumas matérias, “em relação às quais nós sabemos que o PSD esteve sempre com o PS, ou que estivemos com posições diferentes, mas muito próximas. Seja nas questões europeias, seja nas questões internacionais e até nas questões estruturantes do país”, aponta.

Apesar das muitas críticas que têm chegado ao Governo dos antigos parceiros de governação à esquerda, Ana Catarina Mendes diz estar otimista quanto ao futuro. “Estou absolutamente confiante de que esta legislatura é para cumprir até ao fim. Os portugueses exigem estabilidade política e o PS fará tudo o que for necessário e esteja ao seu alcance para garantir essa estabilidade e os quatro anos da legislatura”, diz.

Em todo o caso, a socialista admite que a atual legislatura vai ser “mais exigente”. “Temos três novos partidos, há um discurso que se vai radicalizando a cada dia que passa e o PS tem uma responsabilidade histórica na construção da democracia e em manter a estabilidade política e social que prometeu aos portugueses”, explica.