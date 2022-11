Marcelo elogia “liderança dialogante” de Jorge Sampaio em Lisboa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta segunda-feira a "liderança clara, dialogante" de Jorge Sampaio na Câmara de Lisboa, à qual disse ter sido uma "oposição atenta e incómoda, mas construtiva", como vereador do PSD.

Durante uma sessão evocativa dos "30 anos do Moderno Planeamento Estratégico de Lisboa", elaborado no período em que Jorge Sampaio esteve à frente da Câmara Municipal de Lisboa, depois de o ter derrotado nas eleições autárquicas de dezembro de 1989, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu esses tempos como um "período inesquecível".

No Cineteatro Capitólio, em Lisboa, perante Jorge Sampaio e o primeiro-ministro, António Costa, o chefe de Estado referiu ter sido testemunha dessa gestão autárquica "da perspetiva mais isenta e mais livre para poder julgá-la", como "amigo de muito tempo antes, mas adversário".

"Pois é com esse testemunho que reconheço, como cidadão que sou e autarca que era, a Jorge Sampaio a vivência ímpar e inspiradora que foi a sua notável presidência da Câmara de Lisboa. Tal como é, agora já na posição de Presidente da República Portuguesa, que lhe tributo a gratidão de todos os portugueses por esse exemplo pioneiro e civicamente essencial: o de ter sido o primeiro Presidente da República em democracia a palmilhar, antes de o ser, os caminhos árduos, mas galvanizadores, da responsabilidade autárquica", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que Jorge Sampaio foi "autarca local e Presidente da República, o primeiro em democracia" a acumular essas duas funções, e "presidente de Câmara Municipal e Presidente da República, o único em democracia" até ao momento, concluindo: "Portugal louva e agradece, penhorado, e não esqueceu, não esquece nem nunca esquecerá".

Antes, o chefe de Estado recordou a campanha para as autárquicas de 1989 que os dois disputaram, considerando que foi "única, pelo confronto de ideias, de estratégias, de projetos para Lisboa", um "confronto vivo, mas elevado, polarizador, mas civilizado, mobilizador, mas racional, mais do que emocional".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, seguiu-se "um debate e um consenso pós-eleitoral apreciável e virtuoso" na Câmara Municipal de Lisboa, com "uma liderança clara, dialogante e prospetiva, e uma oposição atenta e incómoda, mas construtiva" e "uma atenção comum ao ambiente, ao social".

Como vereador, disse ter sido um "adversário convergente na estratégia, mas divergente em alguma ou algumas, embora poucas, decisões ou opções do quotidiano, solidário na busca de soluções jurídicas, administrativas ou políticas, complexas, mas sintonizado com a linha nacional da área que representava", o PSD.

Do outro lado, acrescentou, estava uma "coligação prefiguradora de futuro" - uma aliança inédita entre PS, PCP, "Os Verdes" e MDP/CDE, com a qual Jorge Sampaio ganhou as autárquicas de 1989.

No seu entender, a gestão autárquica de Jorge Sampaio "lançou um repensar estratégico de largo fôlego", para uma "nova Lisboa, a fazer e a refazer, após o longo, criativo, mas impressionista consulado de Nuno Abecasis, abrindo caminho para a execução que largamente caberia também a João Soares".

No início da sua intervenção, o Presidente da República declarou que falar do seu antecessor Jorge Sampaio "é inevitavelmente falar da sua inteligência, da sua cultura, do seu cosmopolitismo, do seu ecumenismo, da sua sensibilidade, do seu idealismo, da sua militância preocupada, sempre preocupada com a liberdade, a democracia, a justiça, o socialismo e, claro, Portugal".

Jorge Sampaio, que completou 80 anos em setembro do ano passado, foi secretário-geral do PS entre 1989 e 1992 e Presidente da República entre 1996 e 2006.