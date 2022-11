Costa vai poder responder por escrito às perguntas sobre Tancos

António Costa vai poder depor por escrito às perguntas sobre o caso Tancos, adiantou a Renascença e confirmou o Expresso junto de fontes judiciais.

A decisão foi tomada pelo juiz de instrução encarregue do caso do furto e recuperação das armas e consta de um despacho onde estão incluídas 100 perguntas ao chefe do executivo sobre o processo. A carta com as questões foi remetida ao primeiro-ministro na sexta-feira.

A defesa do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes pediu que o primeiro-ministro fosse ouvido em tribunal como testemunha, e o Conselho de Estado, a pedido de António Costa, autorizou um depoimento por escrito.

O juiz de instrução Carlos Alexandre pretendia ouvir o primeiro-ministro presencialmente e manifestou essa vontade em mais do que uma ocasião, tendo inclusive remetido remetido ao Conselho de Estado um pedido de autorização nesse sentido, conforme um despacho de 8 de janeiro a que o Expresso teve acesso.

Por razões que ainda se desconhecem, terá finalmente concordado com o depoimento por escrito.

