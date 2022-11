Adiada para quinta-feira reunião do Livre sobre futuro de Joacine

A Assembleia do Livre adiou para a próxima quinta-feira a reunião extraordinária que estava agendada para esta segunda-feira com vista a discutir a retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira.

Em causa estiveram “razões processuais”, nomeadamente a contestação por parte de alguns elementos do órgão pelo facto de a convocatória da reunião não ter cumprido o prazo estabelecido no Código do Procedimento Administrativo - que prevê uma antecedência mínima de 48 horas, exceto no fim de semana -, apurou o Expresso.

A reunião – onde será analisado também o documento com o direito de resposta divulgado no Congresso pela deputada única – fica assim agendada para as 20h da próxima quinta-feira, disse ao Expresso fonte da Assembleia.

O objetivo é acelerar o processo que deverá conduzir à perda da representação parlamentar do Livre, tal como defenderam alguns membros dos novos órgãos eleitos durante o IX Congresso do partido, que decorreu há uma semana em Lisboa. A nova composição do órgão, que mantém vários elementos da anterior Assembleia, poderá aprovar já a deliberação ou optar por novas vias neste processo.

Embora a decisão seja ainda uma incógnita, a deputada está a preparar já o futuro caso se confirme a sua desvinculação do Livre. Na sexta-feira, Joacine Katar Moreira defendeu durante uma reunião de um grupo de trabalho no Parlamento o alargamento dos direitos regimentais dos deputados não-inscritos e, tal como o Expresso avançou este fim de semana, a deputada irá lançar um site em nome próprio para marcar a agenda política.