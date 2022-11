“Step out”, Cristas (e Portas). É a vez de ‘Chicão’

O rei está morto, vida longa ao rei. Francisco Rodrigues dos Santos aproveitou o discurso de entronização como líder para dizer que vem para romper com o ‘portismo’ que dominou o partido nos últimos vinte anos. A escolha da música, inocente ou não, foi todo um programa: o sucessor de Assunção Cristas entrou ao som da “Step Out”, de Jose Gonzalez, algo que, em tradução livre, significa qualquer coisa como “saiam do caminho”. Um novo tempo chegou ao CDS.

A última intervenção do congresso teve pouco de novidade. Depois de dois discursos emocionais que em muito ajudaram a tomar o partido, ‘Chicão’ virou-se sobretudo para fora, para falar ao país e eleger prioridades, repetindo várias frases feitas que tinha ensaiado na véspera. Mas a ideia essencial esteve sempre presente: Francisco Rodrigues dos Santos vem para liderar um CDS que não se envergonha de ser de direita e que abomina a ideia de se transformar num catch-all party, nem carne, nem peixe, indiferenciado.

Não que isso se tenha notado particularmente nas linhas programáticas do novo líder. As bandeiras de Francisco - luta contra a corrupção, choque fiscal, o SNS sem “preconceitos ideológicos”, coesão territorial, reforma do sistema de justiça - não são muito diferentes das de Assunção. Em rigor, nunca foi esse o fosso maior entre a ex-líder e o seu sucessor (mesmo as ideias mais conservadoras de Francisco, por oposição ao perfil mais liberal de Cristas, foram caindo ou “perdendo atualidade”).

As diferenças são de estilo, claro, mas sobretudo de estratégia: o CDS de ‘Chicão’ largou a ambição de ser maior do que o PSD; até porque para o ser já, a curto prazo, teria de perder a sua autenticidade - uma das ideias mais repetidas durante os dois dias de congresso. Francisco quer crescer da direita para o centro, não o contrário.

Na “nova direita” que Rodrigues dos Santos quer construir e representar não existirá tempo para “auto-contemplações”. Mas também não haverá tempo para hesitações: “Não seremos mordomo nem muleta de ninguém, não nos iremos diluir em nenhum partido. Sejamos claros: à direita lidera o CDS, não lidera nenhum outro partido. Não aceitamos lições de ninguém”. Avisos para o PSD de Rui Rio, mas também para o Chega de André Ventura. Pela autenticidade, contra a subserviência ao PSD, marchando contra a capitulação às mãos do Chega.

Ainda assim, a chave da prometida mudança estava lá, na décima e última prioridade elencada pelo novo presidente: uma reforma interna do partido e da sua forma de comunicar, passando o estilo mais inflamado e, para muitos, carismático de Francisco a ser a marca do CDS. Depois de tantas vezes ter acusado a anterior presidente de “contorcionismo” e pragmatismo em excesso, chegou o tempo de o CDS passar a ser “atual e sexy”, não para ser o que os adversários esperam dele, mas para ser fiel à sua identidade. Nunca, por nunca, o CDS vai “negociar os seus valores”, prometeu.

Francisco voltou, aliás, a dizê-lo neste discurso: não claudicará perante “caricatura” de uma “certa e determinada elitezinha gourmet, bem pensante e de esquerda”. Qual será, então, a nova direita de ‘Chicão’? “Uma síntese do CDS de Monteiro, Portas e Lucas Pires”. Não é um pormenor, mas antes um sinal claríssimo da nova era que o CDS viverá agora: nunca, nos tempos do portismo, um dirigente citaria o ex-presidente Manuel Monteiro - que declarou apoio a Francisco Rodrigues dos Santos - como fonte de inspiração.

O apelo à reconciliação do partido com o seu passado e com “todos os ex-presidentes” reforçou a ideia. Foi a direção de Assunção Cristas que recusou aceitar a refiliação de Manuel Monteiro, em setembro passado, passando a pasta ao seu sucessor - e Francisco já disse que receberá o antigo presidente de braços abertos.

Para futuro, ficam duas ideias. No primeiro desafio eleitoral que esta direção terá de enfrentar, as autárquicas de 2021, Rodrigues dos Santos quer subir a fasquia e “contar presidentes de câmara” em vez de vereadores. Depois, “arregaçar as mangas para em 2023 ou quando forem as eleições dar uma nova maioria à direita."

Esses objetivos terão de ser trabalhados a partir de uma nova direção que conta com sensibilidades muito diferentes - incluindo Filipe Lobo d’Ávila, primeiro vice-presidente - e com um grupo parlamentar que esteve maioritariamente com João Almeida na disputa interna. Talvez por isso, e depois de um congresso muito crispado, 'Chicão' fez questão de elogiar o rival - uma atitude que mereceu uma ovação em pé - e louvar a bancada liderada por Cecília Meireles. Para dentro, o desafio maior será mesmo unir o partido enquanto assume o objetivo de romper com o passado.