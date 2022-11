Os vencedores e os derrotados do congresso

Vencedores

Francisco Rodrigues dos Santos: ‘Chicão’ será o novo Portas?

Afinal, a Forbes tinha razão: aquele que a revista escolheu como um dos jovens europeus mais promissores tinha futuro, vai lá saber-se como é que os ingleses têm estas premonições. Se os mais desatentos não sabiam da existência deste fenómeno de culto dentro da Juventude Popular, depressa ‘Chicão’ vai passar a fazer parte das nossas figuras políticas mais familiares mais depressa do que possamos pensar. Francisco Rodrigues dos Santos ganhou o congresso do CDS para enterrar o poderoso ‘portismo’ (para já), mas no discurso final não conseguiu dar aquele suplemento de alma - nem de conteúdo - que transmitia nos discursos em que fazia oposição.

Depois de um congresso tenso e polarizado, apelou à unidade e elogiou João Almeida para tentar pacificar o partido - a ver se tem caminho limpo para conseguir liderar o CDS sem estar em guerra permanente com o grupo parlamentar. Esta semana terá a sua primeira prova: será ele a dar luz verde às propostas de alteração do CDS ao Orçamento do Estado.

Num sistema político fragmentado à direita, esta eleição vem somar mais uma incógnita: ainda não se percebe o que sairá deste CDS. Francisco tem uma personalidade temperamental e a forma como reagir à pressão a que vai estar sujeito nos próximos meses definirá o futuro da liderança. Para já, promete um discurso populista contra “o colapso ético e moral do sistema político”, cobre o Chega com referências às polícias e aos militares, mantém a bandeira da carga fiscal, mas já nem toca em temas da agenda conservadora que faziam as delícias de muitos delegados do CDS em anteriores congressos.

Fechou o discurso a dizer que quer um “partido sexy” na forma de comunicar e já tinha prometido que iria falar por cima da imprensa tradicional. Resta saber se a massa de eleitores potenciais do CDS estão todos no Twitter e no Faceboook...

Filipe Lobo d’Ávila: o moderado que fez virar o jogo

Foi a voz moderada do fim de semana, a apelar à “responsabilidade” e à “credibilidade”, mas os congressos gostam mais de emoções que de apelos à razão. Depois de dois anos de oposição assumida a Assunção Cristas, seria contraditório aliar-se aos que ficaram com a ex-líder até ao fim. Lobo d’Ávila foi muito pressionado para se juntar a João Almeida mas recusou. De tivesse desistido da candidatura, Francisco Rodrigues dos Santos teria menos probabilidades de ganhar o congresso. Ao acabar como vice-presidente, pode tornar-se no travão dos impulsos de ‘Chicão’. E posiciona-se para o futuro, se assim o entender.

rui duarte silva

Tendências conservadoras: o fim da clandestinidade

As tendências mais radicais do CDS conseguiram uma representação nos órgãos do partido como nunca tinham tido. A Tendência Esperança e Movimento do ultra conservador Abel Matos Santos e o grupo de Miguel Matos Chaves estão na Comissão Política - a direção mais alargada. Mas como o acordo para Filipe Lobo d’Ávila aceitar ser vice contemplava deixar cair a agenda das reversões em matérias como o aborto ou o casamento homossexual, vamos ver se não há tensões no futuro com estas alas.

rui duarte silva

Derrotados

João Almeida: uma linhagem derrotada

Em política, uma história pessoal nunca se apaga porque esta não se desapega do seu portador. João Almeida foi líder da Juventude Popular, foi um destacado ‘portista’ nos longos anos de Paulo Portas, candidatou-se contra Ribeiro e Castro para vincar a presença do ‘portismo’, e foi porta-voz de Assunção Cristas nestas legislativas, quando o partido teve o pior resultado de sempre. Apesar deste percurso, ao longo da campanha interna renegou Cristas, alijou responsabilidades na catástrofe eleitoral do CDS e tentou livrar-se do rótulo da “continuidade”. Ninguém acreditou nele. E não lhe passou pela cabeça que não se confia numa pessoa que não assume o seu passado (sobretudo o mais recente). João Almeida não foi apenas um derrotado - com a ajuda de António Pires de Lima que provocou os apupos do congresso para entregar o que restava a ‘Chicão’. Foi a cara da derrota do grupo político que dominou os últimos 20 anos - o de Paulo Portas - e foi o representante perdedor de uma linhagem que agora tem menos descendentes e quase nenhumas alternativas.

rui duarte silva



Assunção Cristas: a perda da soberba

A ex-líder chegou, falou e saiu. Fez um discurso bastante digno no sábado de manhã, onde admitiu que falhou e deu algumas justificações. As circunstâncias não lhe foram as mais favoráveis, mas na análise sóbria que fez ao congresso faltou-lhe uma reflexão sobre a soberba que mostrou há dois anos em Lamego, quando era toda “máxima ambição” e queria liderar a direita. A vida política é mais difícil do que parece e os resultados não aparecem só por serem falados.

rui duarte silva

Paulo Portas: a herança perdida

Chegou ao fim o ciclo iniciado 1998. Os quadros formados e enquadrados por Paulo Portas estão fora da primeira linha política pela primeira vez. João Almeida ainda disse indiretamente no primeiro discurso que ele poderia ser o candidato presidencial do CDS - o que não faria se não tivesse aval do próprio - mas não gerou qualquer comoção. Portanto, Portas é um dos derrotados por via dos herdeiros. A prova de que é um erro manter um partido unipessoal durante tantos anos é que, na hora da sucessão, está tudo seco. Há quatro anos, Nuno Melo não quis. Entretanto, Assunção Cristas não resultou. E agora, João Almeida falhou. Resta Adolfo Mesquita Nunes, outro dos perdedores da madrugada de sábado: estará o jurista disposto, daqui a dois anos, a deixar o conforto da vida privada para desafiar Francisco Rodrigues dos Santos e tentar assumir a liderança do partido? Ou isso, ou ‘Chicão’ pode ser o novo Portas.