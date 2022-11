“O partido não é a jota”. O que dizem os militantes do novo líder

Quando se filiou no CDS há 24 anos, acreditava que o partido deveria ser sempre fiel aos princípios democratas-cristãos, independentemente dos dirigentes. Atualmente, Sandra Silva integra a mesa da distrital de Santarém, já passou pelo Conselho de Política Nacional de Paulo Portas e apoiou Nuno Melo nas eleições europeias. Mas a convicção mantém-se e – é por isso, diz – que defendeu a candidatura de Francisco Rodrigues dos Santos à liderança do CDS.

“Penso que o Francisco vai fazer do CDS um partido forte, robusto, jovem e coerente com as atitudes e valores do CDS. Olho para o futuro e vejo um partido renovado, mas ao mesmo tempo sem esquecer a sua história”, diz ao Expresso Sandra Silva, de 47 anos.

Considerando que o CDS se desviou mais para o centro nos últimos anos, defende que o partido não se pode esquecer que ocupa o "espaço da direita" e deve trabalhar com vista à conquista de mais câmaras nas eleições autárquicas.

"O CDS perdeu muita malha nas autárquicas, esse foi um dos problemas principais do partido. Antes tínhamos mais câmaras, agora não. Isso levou também as pessoas a acreditarem na política de Francisco que dá prioridade aos militantes, às concelhias e às distritais. Ou seja a todo o país", acrescenta.

Dar a palavra às concelhias

Também António Jorge, de 53 anos, militante do CDS desde 2016, destaca a intenção de Francisco Rodrigues dos Santos em dar mais atenção às bases do partido. "O novo presidente quer dar a palavra às concelhias e às bases e isso é fundamental. O CDS tem que contar com todos, desde os militantes aos grandes nomes do partido como João Almeida, Filipe Lobo d’Ávila ou mesmo ex-militantes como Manuel Monteiro", afirma o militante do CDS de Abrantes, que também já passou pelo PSD.

Para António Jorge, o novo líder do CDS dá confiança quanto ao futuro do partido e à defesa da matriz ideológica democrata-cristã. “O partido já precisava de um novo fôlego.O Francisco é a pessoa certa pois dá-nos esperança ao querer renovar o CDS, mas ao mesmo tempo assegurar a continuidade em relação aos valores do partido”, sustenta.

Questionado sobre a possibilidade de alianças, António Jorge considera que o CDS não deve fechar portas à direita e precisa de todas as forças políticas alinhadas com o partido. "O CDS não deve excluir ninguém”, insiste.

Viragem do partido do centro-direita para a direita

Já Carlos Guimarães, de 25 anos, defende que o resultado escasso nas últimas legislativas deveu-se ao facto de o CDS não ter sabido posicionar-se face "àquilo que o eleitorado precisava" e que a vitória de 'Chicão' conduzirá a uma viragem do partido do "centro-direita para a direita” essencial para assumir um novo lugar no cenário político nacional.

"No fundo temos os mesmos pilares ideológicos, mas uma diferente forma de fazer política. Com Paulo Portas, por exemplo, assumiam-se mais os eleitores da direita do que em relação a Assunção Cristas", refere Carlos Guimarães, militante de Palmela.

Admitindo que a "estabilidade" do socialismo no país coloca dificuldades redobradas ao CDS, Carlos Guimarães diz contudo acreditar que o novo presidente dos democratas cristãos será capaz de colocar o partido na "dianteira da oposição" ao Governo.

Juventude e ideias inovadoras

O vice-presidente da concelhia do CDS de Sines, Luís Rodrigues, também se manifesta otimista quanto ao futuro do partido, embora reconheça que será difícil garantir para já a união interna. “Só mesmo com Francisco o CDS poderá melhorar, um líder que traz juventude e ideias inovadoras ao partido. Ele tem carisma, energia e valores democratas-cristãos. A idade não é mesmo nenhum problema", salienta.

Segundo Luís Rodrigues, vários militantes ambicionavam esta mudança, mas esperam também que seja possível manter o partido unido, um cenário para já "pouco provável". "Gostava que todos se entendessem. Mas há sempre os dinossauros do CDS que têm outro posicionamento e não manifestaram o apoio a Francisco", afirma.

O partido não é a 'jota'

Por sua vez, Rita Jesus – que está ligada ao CDS há 14 anos enquanto membro da Jota e mais tarde como militante – admite encarar a nova liderança do partido com alguma preocupação e expectativa. "É preciso que o partido regresse às suas bases e que o Francisco saiba perceber a diferença entre a Jota e as outras estruturas. Além disso, terá que adequar um discurso muito ideológico e pouco funcional”, defende.

A militante de Setúbal aponta ainda outra eventual dificuldade do novo presidente do CDS - "a questão de ter que trabalhar com outras pessoas pode ser o seu handicap". Embora reconheça qualidades em Francisco Rodrigues dos Santos enquanto líder, Rita Jesus considera que terá que mostrar também que "sabe fazer política". "A Jota não é o CDS e o partido não é a Jota. É preciso que ele tenha consciência disso", atira.

Admitindo que a "renovação" do partido poderá ser positiva, Rita Jesus, defende contudo que será difícil antecipar se o novo presidente do CDS conseguirá unir ou não as estruturas. As autárquicas vão ser um "bom teste", sublinha.

Chega e iniciativa cresceram por “incompetência” do CDS

Natural de Montemor-o-Novo, António Pinto Xavier, militante do CDS desde os 20 anos, recorda que também já esteve ao lado de Paulo Portas, mas alega que o partido precisava de “renovação” após Assunção Cristas. "São ciclos. Eu também fui da era de Portas. Vai demorar um pouco o CDS a conseguir união após o 'portismo'. Isso vai sentir-se nos próximos tempos, mas o partido precisava já de recuperar e avançar", afirma.

Defendendo que o Chega e a Iniciativa Liberal cresceram pela "falta de competência" do CDS, que "não conseguiu falar para os problemas" das pessoas, António Pinto Xavier considera que o próximo líder deverá "descomplicar" e aproximar-se mais dos eleitores. “Dá-nos esperança o slogan do Francisco – a necessidade de ir às bases e o reconhecimento de que os militantes precisam de uma voz que os represente. E isso não estava a acontecer", observa.

O militante alentejano diz ainda acreditar que Francisco Rodrigues dos Santos irá defender alguns dos temas que mais preocupam os cidadãos como: a segurança, a defesa da família e o combate à corrupção com a sua "irreverência" e "carisma". E até nos defeitos parece estar a melhorar, defende António Pinto Xavier. "Ele já foi líder da Jota, mas pode limar algumas arestas como a impulsividade. Penso que até está bastante mais moderado. Ainda que para a oposição não possamos ter falinhas mansas, nem pedir licença à esquerda para falar", afirma.

António Pinto Xavier também defende que o CDS tem lugar para todos os militantes, considerando que seria uma "boa notícia" Manuel Monteiro regressar ao partido após vários anos de afastamento: "Acredito que isso irá acontecer. Ele nunca deixou de defender aquilo em que acredita. Nos nossos valores. E tem espinha dorsal. Porque não?", questiona.