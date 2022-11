Marques Mendes: "O CDS tradicional morreu"

Luís Marques Mendes, no seu espaço habitual de comentário da SIC defendeu que a vitória de Francisco Rodrigues dos Santos é uma vitória pessoal. "O mérito é todo dele". disse, pois não era o favorito no início do Congresso mas saiu vencedor.

Para Mendes, o novo líder do CDS ganhou porque representa a mudança e a ruptura e "um partido que bate no fundo não quer mais do mesmo, quer mudar". E também ganhou porque Francisco Rodrigues dos Santos fez o discurso que os congressistas queriam ouvir. "Num congresso, as pessoas não esperam grandes ideias ou propostas políticas, o que querem é emoção, coração, ilusão, expectativa e ambição. Ele deu-lhes isso tudo." Além de que ele teve uma mensagem de chefe. "Como diz Vítor Matos, no Expresso, os partidos gostam de ter chefe".

E agora?

A primeira consequências desta eleição, segundo Marques Mendes, é que o CDS tradicional, "designadamente o CDS de Portas, o CDS dos últimos 20 anos, acabou". A partir de agora teremos um CDS diferente. "Um CDS provavelmente mais ideológico, mais conservador, mais apostado em valores morais."

Mendes prevê ainda que Manuel Monteiro entrará de imediato no CDS e que poderá ter o seu próprio candidato presidencial. No plano parlamentar, o comentador afirma que "não vai ser fácil a relação. A prazo, pode colocar-se mesmo a questão de Cecília Meireles sair de deputada para entrar para o seu lugar o próprio líder do partido.